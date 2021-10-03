手機偷拍女子如廁當場被逮 男遭判拘役40天沒收手機
高雄岡山林姓男子到連鎖賣場的廁所內，手持手機趁女顧客如廁時，穿越廁所隔間牆板下方間隙，以錄影方式偷錄女子如廁畫面，當場被發現，隨後報警逮人，經警方扣押手機，確認翻拍照片，以及被害者、證人證詞函送，後由檢方依妨害秘密罪向橋頭地方法院聲請簡易判決。經審理，林男遭判拘役40天，沒收犯案手機，全案可上訴。
判決指出，林男今年1月26日中午，於高雄一間連鎖賣場2樓廁所內，持手機開啟錄影功能，穿越廁所隔間牆板下方間隙偷錄女故顧客如廁，遭對方發現，當場報警逮人。
透過警方扣得的照片、行動電話錄影畫面翻拍照片，以及被害人、證人的證詞，確認林男犯行，依法函送，後由檢方依妨害秘密罪向橋頭地方法院聲請簡易判決。
地院審酌，林男不知尊重他人隱私，在廁所竊錄他人隱私部位，且受害者不願與他達成和解。經審理，橋頭地方法院將林男依無故竊錄他人身體隱私部位罪，處拘役40天，得易科罰金，並沒收犯案手機，全案可上訴。
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