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為200萬賭債台中街頭行凶 一刀斷人手掌因自首獲減刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓男子在今年3月間在西屯區住戶附近，遭黃姓男子等3人埋伏毆打，更被黃持藍波刀砍斷右手，黃等人還把斷掌丟入附近大排，第六警分局雖動員警力，分3波搜尋，仍無法尋獲斷掌，黃等3人在犯案後自首投案，辯稱雙方涉有200萬的經營賭博網站與投注糾紛、「一刀手就斷了」，台中地院審結，依重傷害，判黃6年、另2名共犯5年徒刑。

判決指出，黃姓男子（22歲）因與台中市吳姓男子，在去年間涉有200萬的賭博網站經營、投注糾紛，引發黃不滿欲尋仇報復，黃駕駛胞兄的車輛在今年3月18日接戴姓（19歲）、許姓男子（27歲）等2人，詢問「要不要挺我，去跟別人吵架」，許就自製辣椒水備用，但戴、許二人上車時，並不知黃已在車內右前座下藏有一把藍波刀。

黃等3人在當天下午4時許，前往台中市西屯區大容西街的吳姓男子住處埋伏，等吳現身後，許、戴先前往壓制吳，並噴灑辣椒水，隨後黃持藍波刀下車，只用一刀就砍斷吳的右手，許、戴當場嚇傻，以為只是要幫忙打架，沒想到釀成砍斷手的重傷害案件，許不知所措，把斷掌丟到附近排水溝後就逃逸。

警方獲報後，根據監視器追查涉案車輛，黃等3人得知鑄下大錯，當天下午5時許，就前往第五警分局四平所自首，警方依重傷害罪將3人移送台中地檢署偵辦，檢方偵結起訴。

台中地院審理時，許、戴都辯稱不知道黃要持藍波刀砍人，只知道要打架，看到黃砍斷吳的右手時，許「腦子一片空白，不知怎麼處理才丟水溝」，許、戴也都異口同聲，辯稱不認識吳姓男子。黃辯稱，二人不知他有帶藍波刀，也承認「一刀他的手就斷了」、「沒想到這麼嚴重」。

台中地院審結，認為黃姓男子等3人在警方查知涉案車輛的車籍資料前，就已前往第五警分局告知要自首，也承認涉案情節，審酌黃等3人已有效節省警察、司法機關查獲犯罪嫌疑人的資源，應符合刑法第62條自首規定，依法減刑，依重傷害罪，判黃6年，戴、許都5年徒刑，可上訴。

台中市吳姓男子在今年3月18日在西屯區遭黃姓男子等3人斷掌，台中地院審結，分判5年至6年不等徒刑。圖／讀者提供
台中市吳姓男子在今年3月18日在西屯區遭黃姓男子等3人斷掌，台中地院審結，分判5年至6年不等徒刑。圖／讀者提供
台中市吳姓男子在今年3月18日在西屯區遭黃姓男子等3人斷掌，黃持藍波刀只砍一刀，就把吳的右手砍斷。圖／讀者提供
台中市吳姓男子在今年3月18日在西屯區遭黃姓男子等3人斷掌，黃持藍波刀只砍一刀，就把吳的右手砍斷。圖／讀者提供
台中市吳姓男子在今年3月18日在西屯區遭黃姓男子等3人斷掌，警方分3波到大排搜尋，仍找無斷掌。圖／讀者提供
台中市吳姓男子在今年3月18日在西屯區遭黃姓男子等3人斷掌，警方分3波到大排搜尋，仍找無斷掌。圖／讀者提供

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