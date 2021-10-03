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莽男不滿女友分手 傳送性愛影片求復合吃官司
黃姓男子被控未經女友同意，涉嫌以手機竊錄兩人做愛過程，並在兩人分手後，為挽回女友，以所竊錄的性愛影片及圖片恐嚇她，強迫與他做愛未成，黃一審被依妨害秘密及強制未遂罪，判處徒刑6月，得易科罰金。 黃不服提起上訴，二審合議庭法官認為一審法官認事用法並無不當，駁回上訴。
判決，黃於2019年在台北市某處旅館房間內，在女友不知情下，以手機竊錄她裸身照片及與其性交影像，並將檔案上傳至其申辦網路硬碟內。
雙方因故分手後，黃於2020年10月間，使用手機連接網際網路，陸續以LINE通訊軟體傳送「我不理性早把你的照片跟影片給大家看了」、「要看？」、「我PO上網給你連結如何」等訊息及竊錄影像截圖2張給前女友，欲使她與其復合，或再次發生性行為等無義務之事，前女友拒絕而未遂，並報警法辦起訴。
事後黃坦承涉案，法官認為，黃所為，觸犯妨害秘密及強制未遂罪，一審台南地院簡易庭法官判處黃徒刑6月，得易科罰金，黃認為量刑過重提起上訴。
二審台南地院合議庭法官認為，原審量處刑責，並定應執行刑與易科罰金，均屬適當。以原審認事用法並無違誤，量刑也無不當，應予維持，駁回黃上訴。
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