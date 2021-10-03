快訊

迎接AI世代、後疫情生活、智慧醫療需求增 這些科系翻轉潛力大

今高溫上看36度！ 吳德榮：熱帶系統擾國慶連假 曝變天時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

莽男不滿女友分手 傳送性愛影片求復合吃官司

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

黃姓男子被控未經女友同意，涉嫌以手機竊錄兩人做愛過程，並在兩人分手後，為挽回女友，以所竊錄的性愛影片及圖片恐嚇她，強迫與他做愛未成，黃一審被依妨害秘密及強制未遂罪，判處徒刑6月，得易科罰金。 黃不服提起上訴，二審合議庭法官認為一審法官認事用法並無不當，駁回上訴。

判決，黃於2019年在台北市某處旅館房間內，在女友不知情下，以手機竊錄她裸身照片及與其性交影像，並將檔案上傳至其申辦網路硬碟內。

雙方因故分手後，黃於2020年10月間，使用手機連接網際網路，陸續以LINE通訊軟體傳送「我不理性早把你的照片跟影片給大家看了」、「要看？」、「我PO上網給你連結如何」等訊息及竊錄影像截圖2張給前女友，欲使她與其復合，或再次發生性行為等無義務之事，前女友拒絕而未遂，並報警法辦起訴。

事後黃坦承涉案，法官認為，黃所為，觸犯妨害秘密及強制未遂罪，一審台南地院簡易庭法官判處黃徒刑6月，得易科罰金，黃認為量刑過重提起上訴。

二審台南地院合議庭法官認為，原審量處刑責，並定應執行刑與易科罰金，均屬適當。以原審認事用法並無違誤，量刑也無不當，應予維持，駁回黃上訴。

黃姓男子涉嫌以手機竊錄和女友做愛過程，並為挽回女友，以所竊錄的性愛影片及圖片恐嚇她，黃一審被判處徒刑6月，得易科罰金。 黃不服提起上訴，二審駁回上訴，維持原判。圖／本報資料照片
黃姓男子涉嫌以手機竊錄和女友做愛過程，並為挽回女友，以所竊錄的性愛影片及圖片恐嚇她，黃一審被判處徒刑6月，得易科罰金。 黃不服提起上訴，二審駁回上訴，維持原判。圖／本報資料照片

台南 分手

延伸閱讀

檢察官替胞妹「辯護」遭罰俸3月 職務法庭駁回上訴確定

女想買iPhone猶豫要哪款 男友默默下單卻被嫌「這句」

為空姐女友置產慘遭分手 男星崩潰「真的很想死」

省錢又方便？他曝女友生理期穿嬰兒紙尿褲 網驚：原來有這招

相關新聞

為200萬賭債台中街頭行凶 一刀斷人手掌因自首獲減刑

台中市吳姓男子在今年3月間在西屯區住戶附近，遭黃姓男子等3人埋伏毆打，更被黃持藍波刀砍斷右手，黃等人還把斷掌丟入附近大排...

莽男不滿女友分手 傳送性愛影片求復合吃官司

黃姓男子被控未經女友同意，涉嫌以手機竊錄兩人做愛過程，並在兩人分手後，為挽回女友，以所竊錄的性愛影片及圖片恐嚇她，強迫與...

男子為了3千元當詐騙車手 被判刑1年4月

賴姓男子被控因缺錢花用，去年加入詐欺集團擔任領款車手，將收得2名被害人共30萬元款項交給集團成員後，獲取3千元報酬，台南...

警消電眼飛上天！無人機救災、執法 順便揪沒戴罩的人

科技日新月異，無人機用途廣泛，台南市消防局、警察局都成立無人機隊，運用在消防救災、山難搜救及科技執法，不僅在空中多一隻行動眼，機動搜尋、定位及掌握災情，迅速研判搶救攻略及調度，爭取救災時效；在疫情警戒期間，對人潮聚集場域空中監控，無人機還多了一張嘴，發現未戴口罩的民眾可立即廣播提醒。

3刑警在車上開罵幹架 告上公堂不起訴PO網爆料

嘉義縣刑警大隊馮姓偵查隊長，今年3月間率侯姓小隊長和林姓偵查佐到雲林斗六市查案，回程時3人同車，駕車的林在路口突然急轉彎...

台南作業員冒用29人名義 詐取54支手機轉賣牟利20萬

台南黃姓工廠作業員與莊姓女子3年前利用遠傳電信開放線上申辦高資費免預繳搭配iPhone等高階手機方案，可在宅配人員送貨時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。