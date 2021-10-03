男子為了3千元當詐騙車手 被判刑1年4月

科技日新月異，無人機用途廣泛，台南市消防局、警察局都成立無人機隊，運用在消防救災、山難搜救及科技執法，不僅在空中多一隻行動眼，機動搜尋、定位及掌握災情，迅速研判搶救攻略及調度，爭取救災時效；在疫情警戒期間，對人潮聚集場域空中監控，無人機還多了一張嘴，發現未戴口罩的民眾可立即廣播提醒。

2021-10-03 01:00