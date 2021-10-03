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男子為了3千元當詐騙車手 被判刑1年4月

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

賴姓男子被控因缺錢花用，去年加入詐欺集團擔任領款車手，將收得2名被害人共30萬元款項交給集團成員後，獲取3千元報酬，台南地院依詐欺取財罪，判處賴徒刑1年4月，全案可上訴。

判決說，賴於去年6月間，加入詐欺集團，擔任向車手收取詐欺款項，再將取得贓款當面交予集團所指示之人，賴並獲得提領款項1%作為報酬。

詐欺集團成員先後於去年7月8日，7月14日，偽裝成女被害人之子，撥打電話佯稱因債務糾紛須借款等。女被害人信以為真，各匯款20萬元、10萬元到指定帳戶。賴取得30萬元後，再交給集團成員，從中獲利3千元。案經被害人報警法辦起訴。

法官審酌，賴正值青年，不思以正當方法賺取所需，選擇擔任領款車手收取款項，使司法機關難以查緝詐騙集團成員，且影響被害人索回被騙款項的能力，念在偵查及審理時均坦承犯行，迄今尚未賠償被害人所受損害等一切情狀，判徒1年4月，以資懲儆。

賴姓男子加入詐欺集團擔任領款車手，將收得2名被害人共30萬元款項交給集團成員後，獲取3千元報酬，台南地院依詐欺取財罪，判處賴徒刑1年4月，全案可上訴。圖／本報資料照片
賴姓男子加入詐欺集團擔任領款車手，將收得2名被害人共30萬元款項交給集團成員後，獲取3千元報酬，台南地院依詐欺取財罪，判處賴徒刑1年4月，全案可上訴。圖／本報資料照片

詐欺 車手 詐騙集團

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