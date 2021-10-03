聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子為了3千元當詐騙車手 被判刑1年4月
賴姓男子被控因缺錢花用，去年加入詐欺集團擔任領款車手，將收得2名被害人共30萬元款項交給集團成員後，獲取3千元報酬，台南地院依詐欺取財罪，判處賴徒刑1年4月，全案可上訴。
判決說，賴於去年6月間，加入詐欺集團，擔任向車手收取詐欺款項，再將取得贓款當面交予集團所指示之人，賴並獲得提領款項1%作為報酬。
詐欺集團成員先後於去年7月8日，7月14日，偽裝成女被害人之子，撥打電話佯稱因債務糾紛須借款等。女被害人信以為真，各匯款20萬元、10萬元到指定帳戶。賴取得30萬元後，再交給集團成員，從中獲利3千元。案經被害人報警法辦起訴。
法官審酌，賴正值青年，不思以正當方法賺取所需，選擇擔任領款車手收取款項，使司法機關難以查緝詐騙集團成員，且影響被害人索回被騙款項的能力，念在偵查及審理時均坦承犯行，迄今尚未賠償被害人所受損害等一切情狀，判徒1年4月，以資懲儆。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言