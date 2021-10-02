3刑警在車上開罵幹架 告上公堂不起訴PO網爆料

3名刑警在車上衝突風波，一度在網路爆料，但後來已撤文。示意圖／Ingimage

嘉義縣刑警大隊馮姓偵查隊長，今年3月間率侯姓小隊長和林姓偵查佐到雲林斗六市查案，回程時3人同車，駕車的林在路口突然急轉彎，馮驚嚇脫口飆罵三字經，斥責林不該危險駕車，要求停車換侯開車，被罵的林心有不滿，3人隨即又發生爭吵進而拉扯推打，事後，林具傷單提告，檢察官偵結，傷害、妨害名譽均不起訴。

不起訴書指出，今年3月馮姓偵查隊長和侯小隊長、林姓偵查佐一起開車到雲林縣斗六市辦案後，回程時，馮不滿林偵查佐在路口高速轉彎，即脫口飆罵「幹X娘...」，馮即要求林路邊停車，換侯開車，林因不滿被罵，疑在後座喃喃自語，3人隨時又發生爭吵。

過不久，林突然衝向前座，使車子時失穩，馮和侯以為林要攻擊兩人，即出手阻擋，3人在車內推拉互扯，致林的手指幾處挫傷和擦傷，事後，林說他是擔心傷害和公然侮辱罪證被煙滅，才出手要取走行車紀錄器記憶卡。馮和侯則指稱要拿記憶卡下車再拿也不遲，豈可行車中冒險搶取。

林不滿馮和侯公然侮辱，即檢具傷單控告馮、侯兩人傷害、恐嚇、妨害名譽等罪，雲林地檢署檢察官偵結，認為在密閉車內罵，不構成公然條件，且當時處理完公務的回程，恐嚇公務員也難構成，至於傷害事隔5天才驗傷，經檢核行車紀錄器，難以斷定傷勢與該案有關，因而諭知不起訴處分。最近，有人將3名刑警車上衝突、控告之事PO網爆料，使事情曝光，但今天該PO文已撤除。

馮姓隊長今天只簡單回應當時「不是針對個人」， 他不便多說，請由律師說明。律師王振名表示，馮等三人在車內密閉空間爭執，在法律上並不構成「公然」侮辱條件，另林員當時伸手想拿行車紀錄器，被撥開只是一個阻擋行為，馮等人只是要控制現場狀況、並沒有傷害意圖，林5天後驗傷， 受傷也難以判定與該案有因果關係。