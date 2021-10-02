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台南作業員冒用29人名義 詐取54支手機轉賣牟利20萬

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南黃姓工廠作業員與莊姓女子3年前利用遠傳電信開放線上申辦高資費免預繳搭配iPhone等高階手機方案，可在宅配人員送貨時，再取回國民身分證、健保卡影本及在申請書上簽名即可完成辦理之便，共冒用29人名義，詐取54支手機後變賣牟利，台南地院認黃男共同犯行使偽造私文書罪共29罪，各處5月徒刑，應執行3年6月徒刑，可上訴。莊女已另案審結，應執行2年徒刑。

檢警調查，黃男及莊女取得申請人身分證、健保卡等證件影本後，冒用申請人的名義向亞太電信申請4G行動預付卡，或以代理人名義向台灣大哥大申請預付卡門號，取得亞太、台灣大哥大及台灣之星等門號，向遠傳電信申請以攜碼辦理高費率的手機優惠方案，以新竹貨運寄送到宅配地址。

兩人擔心露餡，申請人為男性由黃收受，女性的話則由莊女收受，當場將身分證及健保卡雙證件影本交給宅配人員，轉交遠傳電信。黃、莊女取得手機後，陸續轉賣給4家不知情通訊行，黃表示，每賣出1支手機，可獲3000元至4500元報酬，牟利19萬9500元。

直至遠傳電信發現相關門號並未依規定繳交電話費、專案補貼款等費用，查閱其申請資料有異，報警處理。經高雄市刑大前年9月間前往莊女住處搜索後，同年11月間則赴黃男住處搜索，查獲這起偽造私文書案件。

台南地院審酌，黃男因使用偽造識別證申請電信公司優惠方案而犯詐欺取財等罪，經高雄高分院判處應執行2年徒刑(得易科罰金部分）、2年（不得易科罰金部分），緩刑5年確定，後經撤銷緩刑，目前入監執行中。

他又因冒用他人名義申辦攜碼服務而犯行使偽造私文書等罪，經台南地院判處3月徒刑確定，仍不思悔改，竟為私利，再度冒用他人名義申請門號，並以攜碼辦理高費率的手機優惠方案，詐取手機變賣得款，遭冒用名義被害人共計29人，詐取手機達54支，並考量黃犯後於警詢、偵訊時飾詞卸責，直被本院緝獲後才坦承犯行，迄今並未賠償被害人損失，認他共同犯行使偽造私文書罪共29罪，各處5月徒刑，應執行3年6月徒刑。

台南地院認黃姓男子共同犯行使偽造私文書罪共29罪，各處5月徒刑，應執行3年6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認黃姓男子共同犯行使偽造私文書罪共29罪，各處5月徒刑，應執行3年6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

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