飛官酒駕被記2大過退伍 軍方請求償還公費勝訴

陸軍航空特戰指揮部602旅超級眼鏡蛇直升機李姓副駕駛飛官，3年前因酒駕肇事被記兩大過，經軍方評鑑核定為「不適服現役」退伍，追償他積欠的公費，李辯稱他酒測值僅0.18毫克，認軍方認事用法有瑕疵，但台中高等行政法院合議庭以李與軍方已簽訂賠償切結書，認軍方請求償還公費有理，判李給付53萬9000元。可上訴。

李姓飛行官畢業於陸軍官校102年班，並自2013年7月1日起任官，應服現役月數為168月，但他因一次受記大過二次，經評鑑為「不適服現役」，國防部陸軍司核定李「不適服現役」退伍，並自2018年10月16日生效，尚有104月的役期未服滿。

陸軍航空第602旅依據軍費生賠償辦法規定，核算李應賠償所受公費待遇及津貼，共計新台幣69萬4642元。而李僅繳款15萬5642元，尚有53萬9000元未償還，因此提起行政訴訟。

李男辯稱他被控公共危險罪，業經台中地檢署不起訴處分確定在案，他並無觸犯刑法公共危險罪。他表示於2018年8月16日晚間10時飲用啤酒，而發生車禍時間為翌日即同年8月 17日清晨7時，他經過一夜休息始駕駛交通工具上路，並非酒後駕車，何況他酒測值為0.18毫克，並未達刑法規定的0.25毫克，陸軍司令部以他飲用酒類駕駛交通工具並記二大過，認事用法有瑕疵。

此外，李雖自因不適服現役而退伍，然現仍於內政部空中勤務總隊服務並為公務員，他既仍在公務體系中服務並未辜負國家栽培，自與陸海空軍軍官士官服役條例立法理由及該款規範有間，從而命他退伍的行政處分，李認有重大瑕疵。