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銅線價格飆漲 台東市電纜線頻傳遭竊

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東市近日傳出工程電纜線頻遭竊，其中，一家承包商今遭竊重達800公斤電纜線，損失約20萬元報警處理。台東警分局表示已鎖定對象，全力追緝到案。

警方表示，經現場勘查共計遭竊2捆電纜線，經調閱監視器畫面，已鎖定可疑2人及車輛，正積極查緝到案，同時呼籲回收業者勿收取來路不明電纜線。

一家承包市公所路燈纜線工程的廠商，今早準備上工時，發現存放在市區空地的2捆電纜線不翼而飛，疑遭小偷竊取，立即報警處理。

承包商表示，2捆電纜線重達800公斤，纜線內全都是含銅量高的純銅，若拿去變賣市值20萬元。認為小偷應為慣犯，且知道行情，才會被盯上。

據了解，目前國際原物料上漲，銅也是一樣，國內回收市場每公斤240元以上，因而近來不少電纜線遭竊，警方也將加強巡邏勤務，嚇阻不法。

目前國際原物料上漲，銅也是一樣，國內回收市場每公斤240元以上。記者尤聰光／攝影圖／路燈電纜承包商提供
目前國際原物料上漲，銅也是一樣，國內回收市場每公斤240元以上。記者尤聰光／攝影圖／路燈電纜承包商提供
台東市近日傳出工程電纜線頻遭竊，其中，一家承包商今遭竊重達800公斤電纜線，損失約20萬元報警處理。台東警分局表示已鎖定對象，全力追緝到案。記者尤聰光／攝影
台東市近日傳出工程電纜線頻遭竊，其中，一家承包商今遭竊重達800公斤電纜線，損失約20萬元報警處理。台東警分局表示已鎖定對象，全力追緝到案。記者尤聰光／攝影

台東 偷竊 監視器

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