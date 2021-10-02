快訊

不斷更新／視帝、視后出爐！金鐘獎得獎名單看這裡

貿然開車致婦人摔倒腦損傷身亡 客運司機判刑8月

中央社 / 記者蕭博文台北2日電

李姓客運司機涉嫌未注意婦人尚未入座即貿然開車，導致婦人頭部撞擊扶手欄杆，數日後因腦損傷身亡。一審法院考量李男自首、未與被害人家屬達成和解等情狀，日前判刑8月。

士林地方法院判決書指出，李姓男子在客運公司擔任司機，於民國109年11月6日上午，駕大客車自台北市大同區駛往桃園市南崁區，行經大同區重慶北路時，疏於注意剛上車的楊姓婦人仍在找座位，即駛動車輛。

楊姓婦人因重心不穩，往後跌落至車輛上下層樓梯間，頭部撞擊扶手欄杆，中午前往醫院急診，當天下午即出院。

109年11月10日，楊姓婦人因嘔吐再度前往醫院，被診斷出硬腦膜下出血導致意識改變，轉院後仍於同月23日因頭部外傷併發顱內出血，導致腦損傷併發肺炎而不治。

李姓司機坦承犯行，承審法官認為，李男為職業大客車駕駛，應知悉載運人、貨物必須穩妥，卻未遵守交通安全規定，在被害人尚未坐穩或站妥定位時，即貿然開車，就本件交通事故的發生有明顯過失。

判決指出，李男犯後自首，依法予以減輕其刑；法官並考量，李男一時疏失導致被害人死亡，並造成被害人家屬莫大痛苦與遺憾，事後曾與被害人家屬試行調解，但因賠償金額認知差距過大而未能達成共識，依過失致人於死罪，判處有期徒刑8月。可上訴。

自首 桃園

延伸閱讀

北市大同區公園突現驚人火光...民眾嚇見男子自焚亡

奇葩設計！洗衣服得穿越「峭壁窄道」 網驚呆：踩空直接投胎

搭機坐3人座中間位能佔用2側扶手嗎？ 空服員曝：這是常識

工程師墜橋死亡 法院判國賠2124萬元 基市府：尊重判決

相關新聞

3刑警在車上開罵幹架 告上公堂不起訴PO網爆料

嘉義縣刑警大隊馮姓偵查隊長，今年3月間率侯姓小隊長和林姓偵查佐到雲林斗六市查案，回程時3人同車，駕車的林在路口突然急轉彎...

台南作業員冒用29人名義 詐取54支手機轉賣牟利20萬

台南黃姓工廠作業員與莊姓女子3年前利用遠傳電信開放線上申辦高資費免預繳搭配iPhone等高階手機方案，可在宅配人員送貨時...

飛官酒駕被記2大過退伍 軍方請求償還公費勝訴

陸軍航空特戰指揮部602旅超級眼鏡蛇直升機李姓副駕駛飛官，3年前因酒駕肇事被記兩大過，經軍方評鑑核定為「不適服現役」退伍...

銅線價格飆漲 台東市電纜線頻傳遭竊

台東市近日傳出工程電纜線頻遭竊，其中，一家承包商今遭竊重達800公斤電纜線，損失約20萬元報警處理。台東警分局表示已鎖定...

女老師以紙捲不當管教男童 判拘役50日不得易科罰金

彰化地區某幼兒園陳姓女老師，去年初見7歲徐姓男童午睡後未將棉被收好，並哭鬧，以教學用紙捲往徐童幼嫩臉頰彈打，致徐童臉頰受...

有了這台機器法院開庭不必久等 出庭更隱密更具效率

雲林地方法院電子集中報到新制今天正式上路，當事人只要在報到機上，掃描通知書或傳票上的QR Code，即完成開庭報到。此外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。