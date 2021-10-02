貿然開車致婦人摔倒腦損傷身亡 客運司機判刑8月

李姓客運司機涉嫌未注意婦人尚未入座即貿然開車，導致婦人頭部撞擊扶手欄杆，數日後因腦損傷身亡。一審法院考量李男自首、未與被害人家屬達成和解等情狀，日前判刑8月。

士林地方法院判決書指出，李姓男子在客運公司擔任司機，於民國109年11月6日上午，駕大客車自台北市大同區駛往桃園市南崁區，行經大同區重慶北路時，疏於注意剛上車的楊姓婦人仍在找座位，即駛動車輛。

楊姓婦人因重心不穩，往後跌落至車輛上下層樓梯間，頭部撞擊扶手欄杆，中午前往醫院急診，當天下午即出院。

109年11月10日，楊姓婦人因嘔吐再度前往醫院，被診斷出硬腦膜下出血導致意識改變，轉院後仍於同月23日因頭部外傷併發顱內出血，導致腦損傷併發肺炎而不治。

李姓司機坦承犯行，承審法官認為，李男為職業大客車駕駛，應知悉載運人、貨物必須穩妥，卻未遵守交通安全規定，在被害人尚未坐穩或站妥定位時，即貿然開車，就本件交通事故的發生有明顯過失。

判決指出，李男犯後自首，依法予以減輕其刑；法官並考量，李男一時疏失導致被害人死亡，並造成被害人家屬莫大痛苦與遺憾，事後曾與被害人家屬試行調解，但因賠償金額認知差距過大而未能達成共識，依過失致人於死罪，判處有期徒刑8月。可上訴。