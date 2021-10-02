女老師以紙捲不當管教男童 判拘役50日不得易科罰金

彰化地區某幼兒園陳姓女老師，去年初見7歲徐姓男童午睡後未將棉被收好，並哭鬧，以教學用紙捲往徐童幼嫩臉頰彈打，致徐童臉頰受傷，經男童父親提告，藉詞過失傷害，避重就輕，但也向徐童父母認錯，台中高分院合議庭認不論是「紀律管教」，還是「合理的管教行為」，就是禁止體罰，依故意對兒童犯傷害罪判拘役50日，不得易科罰金。可上訴。

律師林世民表示，陳女觸犯故意對兒童犯傷害罪，最重本刑要從原本5年，提高二分之一，也就是最重本刑為7年半以下，這與刑法易科罰金規定僅適用於最重本刑5年以下者不合，故無法易科罰金，但可以適用刑法第41條第3項規定聲請易服社會勞動。

教育基本法明文規定「學生之學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權，國家應予保障，並使學生不受任何體罰及霸凌行為，造成身心之侵害」。不論這種暴力行為是被稱為「紀律管教」，還是「合理的管教行為」，就是禁止體罰。

判決書指出，陳女是彰化地區幼兒園帶班教師，7歲徐童是她的學生，明知徐童有情緒不穩及語言發展遲緩情況，去年2月21日下午帶班時，見徐童午睡後未將棉被收好，並有哭鬧之情，為管教徐童，以教學用紙捲往徐童右側幼嫩臉頰彈打，造成徐童臉頰受傷，經徐童的父親提告。

案發後，陳女向徐父坦承「他（徐童）就一直不斷嘶吼跟哭鬧，所以呢我就用手...用紙捲起來，打下去他的嘴巴那裡打下去，但是我覺得應該是我的力道跟速度太快了，所以就讓他紅紅的」。

陳女表示「我知道我當下的方式就是用錯了」，並傳訊息給徐童母親承認自己「做法失當」、「管教失當」、「很顯然我這次的方式大錯了...我想要的是彈一下，沒想到力道會這 麼大」、「我這個以為只是很快的“彈一下”肉肉臉頰，真的是自以為的大錯特錯了」等 。

二審合議庭審酌，陳女擔任幼教老師，知悉徐童年幼，且有情緒不穩及語言發展遲緩情況，自應秉持耐心，以適切方法導正，方能有效達成教育之目的，但本案採取手段不當，造成徐童臉頰受傷，身心嚴重受創，且犯後始終藉詞過失傷害，避重就輕。