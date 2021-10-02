聽新聞
test
0:00 / 0:00
有了這台機器法院開庭不必久等 出庭更隱密更具效率
雲林地方法院電子集中報到新制今天正式上路，當事人只要在報到機上，掃描通知書或傳票上的QR Code，即完成開庭報到。此外也可用身分證統一編號登載法院系統或直接掃描身分證條碼，報到方法多樣化，讓出庭更具人性化。
法院說，當事人報到成功後，報到機上的螢幕，會顯示報到情況、開庭位置，並顯示「開庭進度查詢」QR Code，民眾可以用手機掃描，直接連結司法院開庭進度查詢系統，可隨時掌握法庭內的開庭進度，民眾只要在實際開庭的時間前出庭即可，不必像過去一樣，在候訊室等候開庭，有效幫助民眾自行安排時間。
除了一般案件的當事人報到之外，特殊案件應受保護的秘密證人、性侵害案件被害人等，將由法警輔助完成報到手續，以避免與一般當事人甚至被告有所接觸。
雲林地方法院目前在刑事庭報到處設有置2台報到機，民事庭報到處設置1台、斗六及北港簡易庭各設置1台，總共5台集中自動報到機可供使用，此外，各庭也都設有輔助報到處，如果民眾在自動報到機無法完成報到時，不用擔心，也可由法院人員協助報到，歡迎民眾善加使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言