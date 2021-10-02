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有了這台機器法院開庭不必久等 出庭更隱密更具效率

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林地方法院電子集中報到新制今天正式上路，當事人只要在報到機上，掃描通知書或傳票上的QR Code，即完成開庭報到。此外也可用身分證統一編號登載法院系統或直接掃描身分證條碼，報到方法多樣化，讓出庭更具人性化。

法院說，當事人報到成功後，報到機上的螢幕，會顯示報到情況、開庭位置，並顯示「開庭進度查詢」QR Code，民眾可以用手機掃描，直接連結司法院開庭進度查詢系統，可隨時掌握法庭內的開庭進度，民眾只要在實際開庭的時間前出庭即可，不必像過去一樣，在候訊室等候開庭，有效幫助民眾自行安排時間。

除了一般案件的當事人報到之外，特殊案件應受保護的秘密證人、性侵害案件被害人等，將由法警輔助完成報到手續，以避免與一般當事人甚至被告有所接觸。

雲林地方法院目前在刑事庭報到處設有置2台報到機，民事庭報到處設置1台、斗六及北港簡易庭各設置1台，總共5台集中自動報到機可供使用，此外，各庭也都設有輔助報到處，如果民眾在自動報到機無法完成報到時，不用擔心，也可由法院人員協助報到，歡迎民眾善加使用。

雲林地方法在各法庭裝設自動報到機，讓開庭不再像候診一般浪費時間，更隱密更具效率，當事人可隨時掌握開庭時程，安排個人時間。記者蔡維斌／攝影
雲林地方法在各法庭裝設自動報到機，讓開庭不再像候診一般浪費時間，更隱密更具效率，當事人可隨時掌握開庭時程，安排個人時間。記者蔡維斌／攝影

身分證 司法院 北港

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