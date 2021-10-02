台東一現役軍人酒後性侵女子 二審加重改判7年2月
台東一名曾姓現役軍人在友人家飲酒過後，竟闖入友人家2樓屋內性侵1女子，一審依侵入住宅強制性交罪判6年有期徒刑。曾不服上訴，二審辯稱有「酒精使用障礙症」對酒後行為難以控制，因符合減刑條件，不過，法官不採信，改判7年2個月有期徒刑，全案可上訴。
判決書指出，曾男於108年11月9日休假時前往友人家飲酒，席間見同桌1成年女子不勝酒力返回友人住處2樓休息，曾趁友人送客不在家，未經同意闖入友人家2樓，並違反女子意願性侵得逞，友人返家聽聞女子呼救聲，見狀報警處理。
案經警方受理偵辦，檢察官起訴，一審依侵入住宅強制性交罪判6年有期徒刑。曾不服判決上訴花蓮高分院。二審審理時，曾辯稱有「酒精使用障礙症」對酒後行為難以控制，對於事發經過都不太清楚，是他喝最多最醉的一次，認為符合減刑條件。
法官調查，曾雖提出醫院鑑定報告，不過，傳喚相關證人都證稱當時曾有醉意，但不影響行動能力，且法官認為曾若酒後行為難以控制，當下還能知道友人不在家，還能走進屋內2樓，顯見曾喝酒後記憶力及判斷力未因飲酒而受損。
法官認為曾犯罪後推諉卸責並稱其酒醉而無辨識行為能力，不足採信，雖與被害女子和解，且曾犯案時為現役軍人身分，侵入住宅對女子強制性交，其犯罪情節，即無顯可憫恕之處，因而原判決撤銷，改判7年2個月有期徒刑。
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