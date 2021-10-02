男追女不成竟惱羞 恐嚇公開對方八大兼差 遭判拘役百日

洪姓男子在高雄某監獄任職，卻因追求女同事不成，便連續傳送「已經沒有人不知道妳在八大兼差」、「所有妳在晶華兼差的對話截圖與妳在現場照片，我已經準備好了」等訊息恫嚇對方，令她心生畏懼，甚至再次見到洪男都會害怕。經地方法院審理，洪男犯恐嚇危害安全罪，共6罪，遭判拘役100天。

判決指出，洪男去年為追求一同在高雄某監獄任職的女同事，卻遭對方拒絕，便心生不滿，憤而在3月11日、13日、14日、15日、16日以及4月19日這6天內用手機各傳送一則訊息恫嚇女同事，令她心生畏懼，不堪其擾只好向警方求助，並提起告訴。

受害女同事提出的通聯記錄、通訊軟體對話記錄截圖等，洪男所傳的訊息中提及，「事情搞得如此白熱化，已經沒有人不知道妳在八大兼差…最好妳誠心誠意的來跟我道歉…」、「若想大家平安無事，好好過自己的生活，請主動打電話來」、「所有妳在晶華兼差的對話截圖與妳在現場照片，我已經準備好了，隨時可以投遞」等內容。

洪男還在訊息中威脅女同事，傳送「我的同學是報社的，他們是那種偏愛監所內幕的消息的報社，妳這檔事他們一定超愛。」；甚至還傳女同事已故男友的照片，還說，「我好想妳，我每晚都看著妳，我好懷念暴打妳，屌打妳又有錢花的日子我永遠會等妳」等訊息。

警詢、偵訊時，洪男皆坦承犯行。地方法院審酌，洪男未能審慎處理人際相處問題，僅不滿對方的交友態度，即未思以理性平和的方式處理，竟以傳送訊息內容恐嚇他人，令對方再次見到洪男都會害怕。