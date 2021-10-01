快訊

第10輪加開BNT仍被「放生」上班族：我的第一劑在哪

港府官員IG「十一」國慶出現中華民國國旗 稱遭駭客入侵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉勞退基金內線買股 2基金經理人與股市金主收押

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

統一投信前基金經理人孫民承涉內線買股遭羈押。記者張宏業／攝影
統一投信前基金經理人孫民承涉內線買股遭羈押。記者張宏業／攝影

曾涉勞退基金炒股案的統一投信前基金經理人孫民承，藉由政府委託代操勞退基金等機會，透過人頭帳戶下單，操作特定文創股票：而號稱「基金界李大仁」的張繼聖也以相同手法買股套利，2人不法獲利超過8千萬元，台北地檢署今以串滅證之虞，聲押禁見孫、張及股市金主謝登鴻，法院裁准羈押。

台北地院指出，張繼聖、孫民承、謝登鴻涉犯特別背信罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯證人之虞，因此裁准羈押禁見。

調查局台北市調查處昨天搜索約談11人到案，除孫民承等3人遭聲押獲准，張繼聖好友彭逸傑被檢方交保3百萬元、張的人頭林正挺、王偉旭各以2百萬元交保，其餘人請回。

孫民承是基金界知名操盤手，曾因利用勞退基金炒作遠百股票遭訴。據調查，他在跳槽統一投信前，經友人引薦結識股市專業投資戶謝登鴻，2人研議由孫利用代操勞退基金機會，鎖定特定投資股票標的進行操縱，獲利再依比例朋分。

孫民承被控2017至2021年間，利用代操勞退基金、公務員退休撫卹基金機會，藉由人頭帳戶透過許姓、陳姓營業員下單進買上櫃公司股票，以類似內線交易手法牟取不法，金額5千萬元。

張繼聖則是從2002至2018年間，藉由操盤國內最大台股基金「統一大滿貫」及「統一強漢」機會，先用彭逸傑等人帳戶低價買進特定上櫃股票，等基金上漲後，再出脫持股套利，不法所得3千萬元；孫、張應訊時均否認不法。

號稱「基金界李大仁」的張繼聖涉內線買股遭羈押。記者張宏業／攝影
號稱「基金界李大仁」的張繼聖涉內線買股遭羈押。記者張宏業／攝影
股市金主謝登鴻涉內線買股遭羈押。記者張宏業／攝影
股市金主謝登鴻涉內線買股遭羈押。記者張宏業／攝影

台股 公務員

延伸閱讀

涉勞動基金內線交易 台股基金操盤手漏夜偵訊

勞退基金爆內線 前經理人張繼聖好友彭男北檢複訊

又爆經理人涉代操勞退基金炒股！勞金局：若違法就求償

勞退基金爆內線 統一基金經理人遭約談

相關新聞

男追女不成竟惱羞 恐嚇公開對方八大兼差 遭判拘役百日

洪姓男子在高雄某監獄任職，卻因追求女同事不成，便連續傳送「已經沒有人不知道妳在八大兼差」、「所有妳在晶華兼差的對話截圖與...

新聞眼／法官造法 迎合執政黨見解？

立法院強行通過的「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」規定，追繳黨職併公職溢領退休金，應在該條例施行一年...

黨職併公職退休金 大逆轉

最高行政法院大法庭針對黨職併公職溢領退休金追繳應於相關法令施行「一年內」為之，昨裁定認為「一年內」規定是屬「訓示規定」，...

藉勞退基金內線買KY 3人收押禁見

曾涉勞退基金炒股案的統一投信前基金經理人孫民承，藉由政府委託代操勞退基金等機會，透過人頭帳戶下單，操作文創股VHQ–KY...

和酒駕同法條…毒駕竟判無罪 卡在這規定 輿論炸鍋

酒駕零容忍成台灣普遍共識，如果員警攔下酒駕者，酒測值超過0.25就直接以公共危險罪移送，但毒駕少了量化標準，除非肇事或自撞，否則難符合「無法安全駕駛」的構成要件，簡單來說，查獲吸毒開車，如果通過毒駕觀察紀錄表測試，即便採尿有毒品反應，可能到了法院，沒事機會也很高。 高雄地方法院最近有起判決，陸姓男子在車上拉K當場被員警撞見，開車逃了10分鐘，連續違規多次還超速，被警方攔下後，搜出K盤及殘渣等證物，陸男被檢方依公共危險、毒品等罪起訴。案子到了法院，陸男辯解稱被攔下時藥效根本還未發作，不能說毒駕。

涉勞退基金內線買股 2基金經理人與股市金主收押

曾涉勞退基金炒股案的統一投信前基金經理人孫民承，藉由政府委託代操勞退基金等機會，透過人頭帳戶下單，操作特定文創股票：而號...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。