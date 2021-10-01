涉勞退基金內線買股 2基金經理人與股市金主收押

統一投信前基金經理人孫民承涉內線買股遭羈押。記者張宏業／攝影

曾涉勞退基金炒股案的統一投信前基金經理人孫民承，藉由政府委託代操勞退基金等機會，透過人頭帳戶下單，操作特定文創股票：而號稱「基金界李大仁」的張繼聖也以相同手法買股套利，2人不法獲利超過8千萬元，台北地檢署今以串滅證之虞，聲押禁見孫、張及股市金主謝登鴻，法院裁准羈押。

台北地院指出，張繼聖、孫民承、謝登鴻涉犯特別背信罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯證人之虞，因此裁准羈押禁見。

調查局台北市調查處昨天搜索約談11人到案，除孫民承等3人遭聲押獲准，張繼聖好友彭逸傑被檢方交保3百萬元、張的人頭林正挺、王偉旭各以2百萬元交保，其餘人請回。

孫民承是基金界知名操盤手，曾因利用勞退基金炒作遠百股票遭訴。據調查，他在跳槽統一投信前，經友人引薦結識股市專業投資戶謝登鴻，2人研議由孫利用代操勞退基金機會，鎖定特定投資股票標的進行操縱，獲利再依比例朋分。

孫民承被控2017至2021年間，利用代操勞退基金、公務員退休撫卹基金機會，藉由人頭帳戶透過許姓、陳姓營業員下單進買上櫃公司股票，以類似內線交易手法牟取不法，金額5千萬元。