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涉勞退基金內線買股 2基金經理人與股市金主收押
曾涉勞退基金炒股案的統一投信前基金經理人孫民承，藉由政府委託代操勞退基金等機會，透過人頭帳戶下單，操作特定文創股票：而號稱「基金界李大仁」的張繼聖也以相同手法買股套利，2人不法獲利超過8千萬元，台北地檢署今以串滅證之虞，聲押禁見孫、張及股市金主謝登鴻，法院裁准羈押。
台北地院指出，張繼聖、孫民承、謝登鴻涉犯特別背信罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯證人之虞，因此裁准羈押禁見。
調查局台北市調查處昨天搜索約談11人到案，除孫民承等3人遭聲押獲准，張繼聖好友彭逸傑被檢方交保3百萬元、張的人頭林正挺、王偉旭各以2百萬元交保，其餘人請回。
孫民承是基金界知名操盤手，曾因利用勞退基金炒作遠百股票遭訴。據調查，他在跳槽統一投信前，經友人引薦結識股市專業投資戶謝登鴻，2人研議由孫利用代操勞退基金機會，鎖定特定投資股票標的進行操縱，獲利再依比例朋分。
孫民承被控2017至2021年間，利用代操勞退基金、公務員退休撫卹基金機會，藉由人頭帳戶透過許姓、陳姓營業員下單進買上櫃公司股票，以類似內線交易手法牟取不法，金額5千萬元。
張繼聖則是從2002至2018年間，藉由操盤國內最大台股基金「統一大滿貫」及「統一強漢」機會，先用彭逸傑等人帳戶低價買進特定上櫃股票，等基金上漲後，再出脫持股套利，不法所得3千萬元；孫、張應訊時均否認不法。
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