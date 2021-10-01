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桃園地院奇葩法官「裁定夾抱怨文」 司法院：不宜

聯合報 / 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導

桃園地方法院繼發生法官蔡政佑檢舉曾姓女法官外遇鬧烏龍、法官曾雨明「拿鐵棒敲自己頭」勘驗凶器而登上新聞後，今再傳出法官徐漢堂在一件定受刑人應執行刑的裁定中，卻夾帶「就算是達到夜以繼日拼命工作之程度，大約只是換來鄉民各種笑罵並嘲諷司法信任度低落而已」的抱怨文。司法院表示，裁判是法官行使司法權的結論，應該針對法律及事實進行說明，不宜有與案件事實、法律無關的論述。

男子鄭暐霖因犯妨害公務罪遭判拘役50日，另案犯傷害罪分別遭處拘役55日與50日，後案應執行拘役90日。桃園地檢署檢察官聲請兩案定應執行刑， 法官徐漢堂裁定應執行120日，得易科罰金。

司法院去年5月間的院會通過刑事訴訟法第477條的修正案，為保障受刑人的陳述意見權及檢察官、受刑人的救濟權，明定檢察官聲請法院定應執行刑時，須以聲請書繕本通知受刑人，且法院原則上應予受刑人以言詞或書面陳述意見之機會，並應記載定應執行刑審酌事項。條文待立法院審議。

但徐漢堂在裁定書中，卻冒出「要每個案件都處理得又快又好，就必須犧牲法官及配合同仁的健康及生活，但如此犧牲就算是達到夜以繼日拼命工作之程度，大約只是換來鄉民各種笑罵並嘲諷司法信任度低落而已，法官之名聲、薪水、尊嚴並不會因此有絲毫之增加，所以本院認為，在上班及加班時間認真處理案件，就是法院負擔之極限。」

徐在寫到「再考慮到本院每月刑事案件之數量，總穩居全國第一，為本院長期辦案於職權所詳知之事，定執行刑案件在實務上又是列屬最速件，所以在力能負擔之前提下，妥速作成裁判之程序利益較高，給予受刑人陳述意見機會的程序利益，原則上應稍為退讓（仍應有例外情形，如定刑結果對受刑人之影響是多年之有期徒刑）。」

因此，徐漢堂稱定應執行刑的結果，「對受刑人之影響較輕」，因此沒有必要給鄭暐霖陳述意見機會的，逕為裁判。本件裁定9月27日出爐後，因裁定書中夾帶法官的「抱怨文」，檢察官群組瘋傳。

徐漢堂原是律師，2016年轉任法官。被形容為「逃院」的桃園地院案件量相當大，2019年特地成立「積案清理小組」，徐也是4名成員之一。

司法院表示，若當事人對理由不服，可提抗告；是否需要評鑑，由桃園地院院長決定。

桃園地方法院法官徐漢堂在一件定受刑人應執行刑的裁定中，夾帶「就算是達到夜以繼日拼命工作之程度，大約只是換來鄉民各種笑罵並嘲諷司法信任度低落而已」的抱怨文，法界訝異。記者王宏舜／攝影
桃園地方法院法官徐漢堂在一件定受刑人應執行刑的裁定中，夾帶「就算是達到夜以繼日拼命工作之程度，大約只是換來鄉民各種笑罵並嘲諷司法信任度低落而已」的抱怨文，法界訝異。記者王宏舜／攝影

司法院 受刑人 桃園

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