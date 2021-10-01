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日以繼夜工作換鄉民嘲諷 法官：名聲、薪水絲毫未增加

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園地方法院近日就鄭姓受刑人聲請定應執行刑，法官在裁定坦言「日以繼夜拚命工作，也只是換來鄉民笑罵嘲諷司法」、「法官名聲、薪水不會絲毫增加」，更說桃院刑案穩居全國第一，為妥速定執行刑，認為「給受刑人陳述意見程序利益應退讓」，未讓陳述意見就逕行裁判，可抗告。

裁定指出，法院對案件於程序、實體各面向之權益，應權衡、折衷兼顧，無由偏執一端。在程序面，除給予被告、受刑人陳述意見保障，妥速做成裁判，也是重要程序利益。

法院說，要每個案件都處理得又快又好，就必須犧牲法官及配合同仁的健康、生活，但如此犧牲就算是達到夜以繼日拚命工作程度，「大約只是換來鄉民各種笑罵並嘲諷司法信任度低落而已」，法官的名聲、薪水，尊嚴並不會因此有絲毫增加。

法院表示，在上班及加班時間認真處理案件，就是法院負擔的極限，再考慮到桃園地院每月刑事案件數量，總穩居全國第一，定執行刑案件在實務上又是列屬最速件，所以在力能負擔前提下，妥速作成裁判的程序利益較高。

法院認為，給予受刑人陳述意見機會的程序利益，原則上應稍為退讓（仍應有例外情形，如定刑結果對受刑人之影響是多年之有期徒刑）。

法院說，因本案鄭男各罪都是拘役，定應執行刑的結果，對對受刑人影響較輕，所以認為給與鄭陳述意見機會的程序，「為顯無必要」，所以逕就本件為裁判。法院審酌，鄭男所犯各罪類型不同，包括傷害、妨害公務，裁定應執行拘役120日，得易科罰金。

桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
桃園地方法院。記者曾健祐／攝影

受刑人 裁判 桃園

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