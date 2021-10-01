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抄襲藍又時歌曲 王樂研被判6月徒刑

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

藝人藍又時提告王樂研抄襲她的歌曲「睡美人」，一審士林地方法院判決王樂研無罪，檢方提起上訴，智慧財產及商業法院日前審理，認定王樂研「到底愛怎麼了」一曲侵害「睡美人」著作權，審酌雙方已和解，判處王樂研六月徒刑，可易科金罰金。

藍又時提告，指稱她就讀華岡藝校的同學日前無意間聽到王樂研演唱的「到底愛怎麼了」，發現歌曲與「睡美人」十分相似，轉告藍又時她才發現歌曲被人抄襲。

藍又時指稱，2001年她就讀華岡藝校時，曾於期末演出公開發表歌曲「睡美人」，當時發表歌曲搭配舞台劇，班上約8成學生會唱，而王樂研是小藍又時一屆的學妹，入學後在校活動時接觸「睡美人」可能性極高。

王樂研則堅持否認聽過「睡美人」，稱兩曲並不相似，如果相似，也只是創作巧合。

智財法院找來專家鑑定，發現兩曲歌詞、伴奏樂器雖不相同，但均為C大調，歌曲旋律基本上幾乎相同，近似程度高達九成以上，認定王樂研侵權，更發現王樂研自藍又時提起訴訟至今的十餘年間，毫無任何曲譜創作公開發表，質疑她是否有獨立創作曲譜能力。

法官審酌王樂研已與藍又時和解，且犯案時才出入演藝界、年僅20歲出頭，依違反著作權法判處有期徒刑6月，可易科罰金。

智財法院認定王樂研「到底愛怎麼了」一曲侵權藍又時的「睡美人」，依著作權法判處她六月徒刑。圖／台灣紅絲帶基金會提供
智財法院認定王樂研「到底愛怎麼了」一曲侵權藍又時的「睡美人」，依著作權法判處她六月徒刑。圖／台灣紅絲帶基金會提供

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