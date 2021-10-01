40名法官相挺看見曙光 工友：考慮回台北地院上班　

台北地方法院張姓前派遣工友因贈法官微波爐，被認定不適任原勞務，40名法官連署相挺，法院昨天釋善意，認為張可轉任別的科室提供勞務；張姓工友說，派遣公司有轉告可再回去上班的訊息，「會考慮看看」。

53歲的張曾擔任銀行電腦工程師多年，因要照顧小孩，選擇離家最近的台北地院當派遣工，迄今2年；張因法官給他紅包獎勵，自購微波爐提供法官熱食物，被認定違反勞務契約，工作權不保，40名法官日前建言，願官方留人。

張姓工友說，他以前在法院的勞務是清潔、搬運、修漏水等，主要工作則是用台車運送法院的公文檔案，「一天走路走差不多2萬步，走10公里以上」，人家叫他做什麼他就做。

張說，微波爐的事可能彼此有誤會、失誤，「我很不想造成別人的困擾」，既然有人叫他走，就不要再多說話。

張說，前一陣子派遣公司介紹他去士林那邊的法院，覺得不適合，「我要準時下班接小孩子去補習」，所以沒成功；現在台北地院這裡又出現機會，會考慮看看要做什麼事，工作的型態是什麼，目前還沒有決定。

40名法官認為張姓工友有熱忱、態度好；張說，他覺得法官都是好人，眼看著法官工作很忙碌，有指派的工作就盡量地做，不會跟法官說太多話，「我不應該干擾人家辦公事」。

台北地院昨天表示，張姓工友因私自攜帶微波爐到院使用，違反規定，法院將違規情形通知勞務承攬廠商，並告知廠商處理違規事件應注意比例原則，待廠商依勞務承攬契約處理。

台北地院說，張姓工友仍然在職，未遭廠商辭退，事發後迄至上月22日張休假中，休假完畢廠商則繼續為張媒合各機關單位。