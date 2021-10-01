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中市府法制局長：LINE頭像遭冒用 已報警

中央社 / 台中1日電

台中市政府法制局長李善植今天表示，他的通訊軟體LINE頭像遭冒用於向中市府員工告白，他已向警方報案，一定要揪出冒用者。

國防管理學院法律研究所畢業的李善植曾任法官、檢察官，轉任律師後，被台中市長盧秀燕網羅進市府。

李善植表示，有人在LINE上冒用他的姓名及LINE頭像，向一名員工告白，還好這名員工知道他的家庭狀況，懷疑是否遭不法人士冒用，並告訴他內容，他擔心有更多人受害，透過社群網站臉書（Facebook）貼文澄清，希望不要再有人被騙。

「一定要把壞蛋揪出來」，李善植說，盜用照片已涉嫌違反著作權法，可處3年以下有期徒刑；冒名亂告白，涉嫌違反個人資料保護法，可處5年以下有期徒刑，也可罰新台幣5萬元以上50萬元以下，並構成民事侵權行為。

告白 LINE 台中市

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