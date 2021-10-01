男偷車鑑定思覺失調「有聲音要我牽單車」 法院改判無罪

屏東縣鄭姓男子在停車場偷單車，停車場管理員從監視錄影發現，上前攔阻與鄭扭打衝突，屏東地院一審簡易判決判鄭男犯竊盜罪，處拘役50天可易科罰金。鄭的輔佐人鄭母上訴鄭有精神疾病，屏東地院合議庭認為，鄭經醫院鑑定後，患有思覺失調，判處無罪。全案可上訴。

判決指出，2020年10月12日下午近1點，鄭姓男子在停車場偷單車，停車場管理員透過監視錄影畫面發現，鄭姓男子得手單車，準備要離開，上前攔阻，發生扭打，並通知車主報案。

屏東地院一審簡易判決，鄭偷單車，犯竊盜罪處拘役50天，可易科罰金。鄭的母親上訴，鄭有精神疾病，對外界事物缺乏辨識能力，應屬於心神喪失之人，請依刑法第19條第一項判無罪。

判決指出，鄭坦承偷單車，鄭稱，腦海中有聲音要他偷走單車。法院將鄭姓男子送到醫院鑑定，醫院鑑定認為，鄭罹患思覺失調症，案發的思緒、行為均受到與該疾病相關的命令式聽幻覺以及現實判斷能力障礙影響，未能辨識此受幻覺影響而出現的行為屬於竊盜行為，因此其行為時的精神狀態符合刑法第19條第1項。