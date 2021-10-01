前縣議員當路霸？鑑界各執一詞 檢方決定回地檢講

彰化縣前縣議員歐陽蓁珠夫婦在溪湖鎮富德路有一塊畸零地，無償作為西寮里小公園，因在公園外放置水泥花盆，被王姓里民控告涉嫌觸犯公共危險罪和占用道路，今天彰化地檢署指派檢察官前往勘察，溪湖地政事務所人員鑑界，雙方對於占用道路各執一詞，都說要交付司法裁斷是非。

歐陽蓁珠的夫婿楊姓鎮民表示，那塊地無償提供給社區當作小公園已28年，從未向休閒的民眾收取任何費用。歐陽蓁珠也說，過去28年王姓里民不斷騷擾和驅趕使用小公園的民眾，還檢舉占用水利地、水泥花盆占用道路，當初建造小公園可能沒注意界址，有一點用到水利地，但花盆擺放地方是建築線退縮1公尺當作道路的私有地，應該沒占用道路。

原告王姓里民不願多說，僅表示這件事鄰長很清楚，而他一切交由司法處理。鄰長魏秀香表示，大家住同一里鄰，應當互相包容，因有里民在小公園旁邊停車或外來友人臨停，被歐陽蓁珠按門鈴要求駛離，後來歐陽蓁珠夫婦在道路放置水泥花盆，里民改到小公園之後的路邊停車，也被要求駛離；曾有里民抱怨孩子去小公園玩被「請出去」，不是人人都受歡迎免費使用。

鄰長魏秀香說，富德路原來寬8公尺，因住戶各退1公尺，路寬變成10公尺，大家都路邊停車，沒妨礙交通，里民認為當民意代表「腹腸應該寬一點」，但事情似乎無法協調，她希望今天鑑界釐清土地所有權，能圓滿化解歧異並日後和睦相處。

歐陽蓁珠表示，小公園位在道路轉彎處，本來就不適合停車，民眾在小公園外面停車會妨礙交通視線，這個小公園歡迎大家使用，常有小朋友在裡面玩，萬一有小朋友從小公園出來，看不到來車，容易被撞到，她才放置花盆保持淨空，預防發生意外。