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陣頭「祝賀」分局長調任 男子遭侮辱公署罪起訴

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣警竹東分局前分局長江建忠9月16日調宜蘭三星分局長，調任前夕有人請送葬的醒獅團、佛祖車和蜈蚣陣車隊至分局前「慶賀」，挑釁意味濃厚，檢警17日拘提朱姓主嫌，並通知另8人到案，檢方訊後聲押朱獲准，其餘請回；新竹地檢署偵查終結，依公然侮辱公署罪嫌提起公訴，法官諭知在押的朱具保10萬元並限制住居。

檢方指出，朱男有公共危險、妨害公務前科，朱投資一間卡拉OK店，因江建忠擔任竹東分局長期間對轄內幫派常活動處所頻繁規畫勤務、執行臨檢及專案掃蕩，導致他心生不滿。

9月13日，朱男得知分局長調動，便以3萬7000元代價找來民俗技藝團、禮儀社與陣頭，約定在15日下午由改裝佛祖車沿路播放佛曲，於車頭掛出「恭喜升遷」、「普天同慶」匾額， LED 燈字幕顯示「一路好走」字樣作為前導車，後方找來吉普車拖大鼓的長板車組成蜈蚣陣頭，跟隨醒獅團共20餘人車隊沿著竹東市區繞行至竹東分局廣場前。

由不明人士先放鞭炮、擊鼓，佛祖車則停放在分局大門旁，由朱男現場指揮蜈蚣陣頭繞行，醒獅團成員穿上送葬的黑衣、白褲、黑鞋用拜祭先人的白獅表演舞獅，結束後再換蜈蚣陣頭繞行，最後散去，表達「讓你早日出殯」、「要把你送上山頭」及「掃除瘟神」，藉此公然侮辱竹東分局。

檢警17日將朱男拘提到案，經訊問認為他犯罪嫌疑重大，且犯案後有將手機丟棄的滅證行為，依其供述無法排除有共犯未到案，向法院聲請羈押禁見獲准，全案起訴送審，承審法官訊問後諭知朱具保10萬元並限制住居。

檢方認為，朱男為羞辱竹東分局的執法地位與機關尊嚴，以殯葬禮儀使用的改裝賓士佛祖車、白獅陣或驅邪却魔蜈蚣陣在分局前廣場繞行展示，甚至與分局出動的警車迎面對峙，已觸犯刑法公然侮辱公署罪嫌。

檢方強調，人民合法的言論自由、意見表達應該絕對保障，惟若超過合法範圍，而對政府機關公權力以言詞或舉動進行抽象謾罵、嘲笑、侮蔑，達到貶損機關尊嚴目的者，就屬於犯罪行為。

新竹縣警竹東分局前分局長江建忠9月16日調宜蘭三星分局長，調任前夕有人請送葬的醒獅團、佛祖車和蜈蚣陣車隊至分局前「慶賀」，挑釁意味濃厚。圖／民眾提供
新竹縣警竹東分局前分局長江建忠9月16日調宜蘭三星分局長，調任前夕有人請送葬的醒獅團、佛祖車和蜈蚣陣車隊至分局前「慶賀」，挑釁意味濃厚。圖／民眾提供

公然侮辱 新竹 妨害公務

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