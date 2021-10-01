勞動基金炒股案 唐楚烈4人裁定延長限境8個月

因勞動基金炒股案被訴的前寶佳公司執行長唐楚烈、投資主管邱裕元、復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢限境期限將滿，台北地方法院審理認為，唐等4人有潛逃不歸的可能，裁定4人自2021年10月8日起，延長境管8月。可抗告。

裁定指出，唐楚烈等人涉犯對公務員關於違背職務之行為交付不正利益等罪，犯罪嫌疑重大，重罪常伴隨逃亡的高度可能，是趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的人性，有相當理由認為他們有逃亡之虞。

裁定說，唐楚烈等人雖否認犯行並提出辯解，不過，眾人說詞及相關證人證述，還是有很多差異，辯解的真實性有待釐清；勞金炒股案還要進行交互詰問證人程序，有相當理由認為他們有勾串共犯、證人之虞。