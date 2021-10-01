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華航機師稱居家檢疫如拘禁 控訴衛福部濫權要求釋放
華航張姓機師不滿居家檢疫措施認為形同拘禁，控訴衛福部疾管署恣意、濫權，主張是無效行政處分，向法院聲請提審要求釋放，疾管署說為防堵Delta病毒宣布5+9、7+7強化措施；法院認為，疾管署居家檢疫於法有據，張另抱怨部分是他和華航間私法契約，裁定駁回其訴，可抗告。
張男主張，他是民航機師副駕駛，今年9月7日晚上10點因執行長班任務入境他國後返台，遭衛福部疾管署令入華航諾富特旅館居家檢疫，不得返家或和外接觸，屬實質上拘禁，且他已施打2劑AZ疫苗，抗體檢測陽性。
張認為，疾管署對他居家檢疫處分，有違行政行為與行政目的自相矛盾、恣意與濫權，是無效的行政處分，所以依提審法，提請桃園地院審查對疾管署之不當拘禁措施，聲明裁定釋放。
疾管署則說，為嚴堵Delta病毒進入社區內，且有國籍機師返回居家隔離處造成家人感染的前例，所以在9月3日就國籍機組規定宣布強化措施，分長程、短程航班，若以一般性從第三級流行地區國家有入境者，都適用5＋9或7＋7規定，若重點高風險國家就是14天規定。
法院查，張9月5日下午飛往美國洛杉磯，7日晚間返台居家檢疫，有關張受拘禁在諾富特旅館的法律依據、原因及程序，有傳染病防治法相關規定，另就張在居檢旅宿隔離5日部分，有疾管署「國籍航空公司機組員入境健康聲明暨居家檢疫通知書」、「入境居家檢疫申報憑證（機組人員）」規定。
法院認為，張男受拘禁在防疫旅館隔離的原因、法律依據及程序都適法；另張對於僅限住防疫旅館有不服，應循訴願程序救濟，非屬提審事件，至於張抱怨華航可在其隔離、居檢期派飛，導致最長被隔離36天不能會家，這是他和公司間私法契約，駁回其訴。
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