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贈屋也挽回不了妻「想拿回」法官見是離婚條件判敗訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿龍（化名） 欲挽回與妻小蘋（化名）間的緊張關係，將房地贈與小蘋，沒想到不到1個月2人仍離婚，他請求撤銷贈與，法官查出這是2人的離婚條件，離婚協議書寫著房地歸小蘋，房地貸款本金及利息由男方負擔，判決阿龍敗訴。可上訴。

阿龍主張，他與小蘋 於2015年結婚並育有1子，他為給妻子及其未成年兒子生活保障，及緩和家庭緊張關係，遂於2019年5月22日，將他所有坐落台中市區的房地贈與小蘋，並於同年6月5日完成所有權移轉登記。

但2人仍於2019年6月24日離婚，小蘋竟於同年8月11日徒手毆打阿龍成傷，她故意對他為刑法處罰的傷害行為，他遂向法院請求撤銷贈與。

小蘋辯稱，她與阿龍離婚時，他向她主動提出離婚訴求、並同意將房地作為離婚協議條件。阿龍表示對她已無感情、本身承受家庭壓力為由，向她提出離婚要求，為保障離婚後她與兒子生活與教育之用，將房地過戶登記給她。

合議庭查出，阿龍與小蘋所簽訂的離婚協議書，載明「2人因個性差異不合，無法繼續維持婚姻關係，難偕白首，雙方同意訂立離婚書，房地歸女方，該房地的銀行貸款本金500萬元及利息費用由男方負擔」。

法官以房地於2人辦理離婚登記前過戶予小蘋，既為2人間的離婚條件，則阿龍主張是他所贈與，得依民法規定撤銷他對小蘋的贈與行為，為無理由，予以駁回。可上訴。

男子阿龍欲挽回與妻小蘋間的緊張關係，將房地贈與小蘋，沒想到不到1個月2人仍離婚，他請求撤銷贈與，法官查出這是2人的離婚條件，判決阿龍敗訴。圖／本報資料照
男子阿龍欲挽回與妻小蘋間的緊張關係，將房地贈與小蘋，沒想到不到1個月2人仍離婚，他請求撤銷贈與，法官查出這是2人的離婚條件，判決阿龍敗訴。圖／本報資料照

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