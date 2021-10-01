疫情導致密醫盛行 嘉縣查獲5件送辦

嘉義縣衛生局今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情一度嚴峻，民眾為就醫方便，找密醫至家中看診，今年已查獲5件，其中1件判刑確定，籲民眾勿聽信密醫，危害健康。

衛生局表示，嘉義縣仍存在密醫，尤其在疫情嚴峻時，更增加密醫生存空間，民眾怕去醫院，找密醫到家中打針，但恐遭受不明染疫風險，今年已查獲5件密醫。

衛生局指出，其中1件是民雄鄉一名無醫師執照李姓男子，為民眾執行侵入性靜脈注射醫療行為，違反醫師法，全案經嘉義地方法院判刑確定，處有期徒刑6個月，併易科罰金30萬元。

衛生局說，李男從事密醫行為已是累犯，今年清明假期間，非法從事醫療行為，經民眾檢舉會同警方查獲，並查扣李男屋內擺設的口服藥品、注射針劑藥品及針具。

嘉義縣衛生局長趙紋華呼籲民眾，就醫時要確認有縣市政府核發的醫療機構開（執）照，尋求專業合格醫師看診，勿聽信不具醫師資格人員的說法，更不要因價格低廉或方便，選擇密醫看診，才能確保就醫安全。