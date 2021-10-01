繼續合作！廠商為7千萬工程款吵13年 最高法院調解成功

高雄市政府17年前的無線網路共用平台建置案，引發數位通國際網路公司、仲琦科技公司長達13年的請求給付承攬報酬訴訟，金額高達逾7000萬元，但在最高法院民事調解制度下，2家公司各退一步成功和解，雙方也表示未來仍會繼續合作。

最高法院3月1日開始民事移付調解制度，由退休、優遇法官和民間調解委員擔任「和事佬」，至今約半年已有11件調解成立案件，另有17件仍在調解中。最高法院指出，相較於二審調解多為當事人私下主動和解，再由法院製作調解筆錄，第三審調解困難度很高，以法官主動移付調解居多。

最高法院首件調解成立案件是由台灣高等法院退休刑事庭長王聰明擔任調解委員，替東和鋼鐵榮譽董事長侯貞雄買賣土地紛爭畫下句點，讓雙方最終以1030萬元和解。

王聰明擔任最高法院調解委員半年來，包括侯貞雄買賣土地案在內，已成功調解5件案件，其中順得工程公司和北勢湖工業公司之間請求給付工程款案件，歷經更三審、纏訟12年遲遲未結案，王聰明先聆聽雙方訴求，再給予對談機會，並適時提供客觀意見，最終雙方釋出善意，解決長年的訴訟紛爭。

另外，數位通公司承攬高雄市府無線網路共用平台建置採購工程案，將部分項目發包給仲琦科技，事後卻被提告；仲琦科技認為，因數位通的無線網路頻寬不足，無法克服技術困難，網路影像傳輸狀況不良，導致市府無法驗收合格，數位通也未對市府興訟請求工程款，要求數位通給付7291萬元報酬。

數位通認為，是仲琦科技未依約完成預定工程，且未經市府人員及系統測試合格，才致無法收取款項，且數位通已被高雄市府解除契約，無給付義務。雙方訴訟長達13年，歷經

但在擔任調解委員的最高法院優遇庭長蘇茂秋苦口婆心勸諭下，雙方願意各退一步有條件和解，本月27日調解成立，雙方也表示未來仍會繼續合作。