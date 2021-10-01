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最高法院調解新制 終結纏訟13年民事案件

中央社 / 台北1日電

最高法院3月1日啟動民事事件移付調解制度，迄今已調解成功11件；其中，兩家公司因請求給付承攬報酬官司纏訟13年，經調解委員苦口婆心勸諭，本週成功達成調解。

最高法院指出，法官受理民事事件認為有必要時，經徵詢兩造及訴訟代理人意願後，決定是否移付調解，希望能妥速解決民事紛爭，減少案件進入審理程序，減輕法院繁重壓力，促進司法資源的合理分配。

根據最高法院最新統計，調解新制迄今已調解成立11件、調解進行中17件、調解不成立8件；此外，台灣高等法院退休庭長王聰明參與調解成立案件5件，次數為調解委員之最。

調解成果不乏纏訟10餘年案件，其中有兩家公司因高雄市政府無線網路共用平台建置案，衍生請求給付承攬報酬訴訟，官司從民國97年開始，纏訟13年，雙方提存的擔保金額合計破新台幣1億元。

案經上訴最高法院並移付調解，本週順利達成調解。最高法院表示，雙方對於最高法院啟動調解機制表示感謝，讓雙方得以和平解決問題，未來仍有合作機會。

台灣高等法院 司法

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