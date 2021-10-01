偽造本票聲請強制執行 又恐嚇出庭會被打半死
台中市民黃男與蕭男有裝潢工程合約糾紛，去年偽簽蕭的本票，面額為75萬元，向法院聲請本票裁定，經蕭提起告訴，黃打手機恐嚇「我怕你見不到我，你到法院會被打得半死，去練武功一下」、「我跟你講，以後出庭的時候，請記得人身安全要注意一下，會給人家打喔」，台中地院依偽造有價證券罪將黃判刑3年2月，另依恐嚇罪判處拘役30日，得易科罰金。
合議庭審酌，黃男（58歲）為處理他與蕭男間的工程合約糾紛，不思以理性方式解決，以偽造有價證券方式，持向法院聲請准予強制執行，欠缺正當法律觀念，予以判刑。
判決書指出，黃與蕭（蕭所涉背信罪嫌已由檢察官給予不起訴處分確定）間有裝潢工程合約糾紛而心生不滿，去年4月間，黃利用不知情刻印店人員偽刻蕭的印章，再於本票發票人欄偽簽蕭的簽名，偽造面額新台幣75萬元的本票。
黃男於去年5 月12日持向法院非訟中心聲請本票裁定，經法官裁定駁回，因黃提起抗告，再經法院裁定原裁定廢棄並准予強制執行。經蕭調閱本票事件卷宗發覺有異，遂提起告訴，因而查獲。
去年8月20日， 黃男撥打手機給蕭，分別恫稱「我怕你見不到我，你到法院會被打得半死，去練武功一下。」「我跟你講，以後出庭的時候，請記得人身安全要注意一下，會給人家打喔!」及於9月23日某時許，對蕭恫稱「記得出庭要多帶點人來」、「沒有你會被人打死 」，致蕭心生畏懼，向台中地檢署提起告訴。
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