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黨職併公職領退休金法律問題歧異 大法庭裁定出爐

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

最高行政法院承審一件謝姓退休公務員，參加救國團溢領年資退休金給付案，關於社團年資處理條例規定追繳應於施行「1年內」為之，因法律有歧異，裁定提交大法庭統一見解。大法庭今宣示裁定，認為「1年內」為之的規定是屬「訓示規定」。

依「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」第5條第1項規定，追繳溢領退休金，應在該條例施行「1年內」為之。判決指出，謝姓公務員併救國團12年6個月年資，溢領97萬9726元。

之後，銓敘部依社團年資處理條例規定，改依重行核計優惠存款金額計息，南投縣政府再依銓敘部審定結果，命救國團返還謝溢領金額。救國團不服提告請求撤銷追繳函。

台中高等行政法院認為銓敘部雖於2018年5月11日作成追繳函，但遲至2018年5月21日送達，已逾1年期限有公法權利消滅的情事，追繳函違法，判救國團勝訴。

南投縣政府上訴後，最高行第四庭提出「1年」的性質究為特別規定的公法上請求權時效？或訓示規定？由於法律見解有歧異，大法庭之前進行言詞辯論，再作出統一見解。南投縣政府未出庭，救國團請求一造辯論判決。

在考試院前院長關中、僑委會前委員長焦仁和他案中，銓敘部都主張「1年」是沒有法律效果，屬公務員通常性指導或指示上的「訓示規定」，本案也是如此。也就是說，最高行的裁定將讓這幾案翻盤，變成可以政府追討溢領退休金。

最高行政法院承審一件謝姓退休公務員，參加救國團溢領年資退休金給付案，關於社團年資處理條例規定追繳應於施行「1年內」為之，因法律有歧異，裁定提交大法庭統一見解。圖／本報資料照
最高行政法院承審一件謝姓退休公務員，參加救國團溢領年資退休金給付案，關於社團年資處理條例規定追繳應於施行「1年內」為之，因法律有歧異，裁定提交大法庭統一見解。圖／本報資料照

救國團 公務員 退休金

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