快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批彭文正夫妻赴美產子詐健保 蔡正元確定要賠20萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

蔡正元。圖／聯合報系資料照片
蔡正元。圖／聯合報系資料照片
政論節目主持人彭文正李晶玉不滿前立委蔡正元在臉書上指他們被爆料赴美生子「詐健保」、生美國人有什麼臉談陸生健保，各向蔡求償200萬元，一審判彭、李敗訴，但二審逆轉改判蔡應賠償彭、李共20萬元，並在臉書公開刊登道歉聲明7日；案件上訴，最高法院駁回確定。

蔡正元2016年3月30日在臉書發文指出，彭文正、李晶玉被爆刻意赴美產子，「詐騙」健保費，彭李兩人愛台灣不離口，拜台獨不離手，但專程去生美國人，「拒絕」生台灣人，心思令人疑竇，專程赴美產子，又結合美國特殊醫療診所，弄單據回台灣「詐健保」，彭李兩人又有什麼臉在電視上談陸生健保。隔天再將文章貼到LINE群組「連正上線」分享。　

刑事部分，彭、李自訴蔡正元妨害名譽，法院認為蔡正元言論是對彭、李涉及公共事務領域的事項加以表述，屬可受公評事項，蔡無罪確定。

民事部分，一審認為蔡正元沒有調查、偵查權限，基於個人資料保護法的相關規定，難期待蔡能即時向健保署查明客觀事實，認為蔡的言論不具違法性，判彭文正、李晶玉敗訴。

二審判決理由指出，蔡正元的言論並非主觀的評論，而是可證明真假的「事實陳述」，但蔡正元只憑新聞報導為依據，卻無視媒體報導李晶玉的澄清聲明，加上沒有合理查證，應該擔負損害賠償責任，逆轉改判蔡應賠償彭、李各10萬元，並在臉書公開刊登道歉聲明7日。

案件上訴，最高法認為原審判決沒有違背法令等違誤，駁回上訴，蔡正元確定要賠償彭文正、李晶玉20萬元，並在臉書公開道歉。

李晶玉。圖／聯合報系資料照片
李晶玉。圖／聯合報系資料照片

蔡正元 健保 美國 彭文正 李晶玉

延伸閱讀

高雄色巡佐看上毒蟲正妹女友 襲胸強吻丟工作還得入監

出境逾2年除籍！不只沒健保還不能投縣市長 台商急了

媒體人彭文正疑開車遇「碰瓷」挨告 罪證不足獲不起訴

蔡英文博士論文再遭質疑 朱立倫：博士學位有明顯瑕疵

相關新聞

抄襲藍又時歌曲 王樂研被判6月徒刑

藝人藍又時提告王樂研抄襲她的歌曲「睡美人」，一審士林地方法院判決王樂研無罪，檢方提起上訴，智慧財產及商業法院日前審理，認...

檢察官替胞妹「辯護」遭罰俸3月 職務法庭駁回上訴確定

南投地檢署前檢察官王全中胞妹捲入誣告、傷害案，王以辯護人身分參與訴訟，他事後辭職但仍遭監察院彈劾。監院認為王「執行律師職...

琉球鄉前後任鄉長蔡天裕、陳隆進涉貪 遭判撤職

屏東縣琉球鄉前、後任鄉長蔡天裕、陳隆進，以及鄉公所前課長白國榮、前課員蔡川福涉及多起工程貪瀆及行政違失，遭監察院彈劾。懲...

40名法官相挺看見曙光 工友：考慮回台北地院上班　

台北地方法院張姓前派遣工友因贈法官微波爐，被認定不適任原勞務，40名法官連署相挺，法院昨天釋善意，認為張可轉任別的科室提...

男偷車鑑定思覺失調「有聲音要我牽單車」 法院改判無罪

屏東縣鄭姓男子在停車場偷單車，停車場管理員從監視錄影發現，上前攔阻與鄭扭打衝突，屏東地院一審簡易判決判鄭男犯竊盜罪，處拘...

報關行利用人頭申報多達300次 違規進口電子菸案外案

報關行黎姓業者涉嫌冒名申報進口貨物，保二偵一隊查出有6名民眾今年在短短的3個月內，遭到冒名申報接近三百次，直到民眾接到海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。