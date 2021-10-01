帥到被盜圖冒用告白 台中法制局長氣列所犯何罪

「是誰！竟敢冒我的名表白！」台中市法制局長李善植的line大頭貼照片、封面圖案被盜用，昨天傍晚他收到有民代傳截圖給他，告知「有人假冒你名字，透過聊天軟體告白」，李善植看了大吃一驚並蒐證截圖，他表示此舉已涉嫌違反個資法、著作權法、也構成民事侵權，只要抓到嫌犯，有可能被判刑。

李善植在昨天下午收到一位民代傳給他的截圖，他看了大吃一驚，有人假冒他的名字「亂告白」，這名被告白的對象是民代的友人，對李善植的言行、品格有一定程度的了解，乍看訊息「自從我任職市府，認識你後，我一直很喜歡你，今天才想告訴你」，還貼上害羞的圖貼表情，對方馬上判定不對勁說，「您應該不是法制局長吧」、追問「你到底是誰」，假冒者看伎倆被揭穿，馬上消失不見。

李善植說，他先向太太報備，也已向台中市警局報案，並告知府方主管。今天一早預擬「不亂告白聲明」在臉書貼上被盜用的圖片說，「盜用照片」已涉嫌違反著作權法第91、92條，可處3年以下有期徒刑，也同時侵害肖像權；「冒名亂告白」已涉嫌違反個人資料保護法第41條，可處5年以下有期徒刑，亦可處5萬元以上50萬元以下之行政罰鍰，並構成民事侵權行為。

擔任檢察官、法官、律師的李善植，看過很多詐騙案件，這是發生在自己身上，他覺得「很恐怖」，因為手法更高明。

李善植說，若純粹「盜用」，帳號、密碼都被別人使用後，自己無法登入，就會趕緊搶救。現在的詐騙手法更高招，直接「創立假帳號」變成「你的分身」，被冒用的當事人和他的友人，很容易忽略，若不是有人發現提醒，對方可能盜用名義並盜取資料。

李善植說，這個「冒牌分身」若不是告白，而是用他的名義，想要竊取市府資料或檔案，對方不知道是「假局長」，可能根本沒有防備心，認為是局長索取資料，就直接傳送，是很大的資安漏洞，呼籲大家要小心。

現在通訊軟體方便，經常換照片、大頭貼，朋友之間不會有戒心，假若有心人創立假帳號以此詐騙，防不慎防。