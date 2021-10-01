快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帥到被盜圖冒用告白 台中法制局長氣列所犯何罪

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

「是誰！竟敢冒我的名表白！」台中市法制局長李善植的line大頭貼照片、封面圖案被盜用，昨天傍晚他收到有民代傳截圖給他，告知「有人假冒你名字，透過聊天軟體告白」，李善植看了大吃一驚並蒐證截圖，他表示此舉已涉嫌違反個資法、著作權法、也構成民事侵權，只要抓到嫌犯，有可能被判刑。

李善植在昨天下午收到一位民代傳給他的截圖，他看了大吃一驚，有人假冒他的名字「亂告白」，這名被告白的對象是民代的友人，對李善植的言行、品格有一定程度的了解，乍看訊息「自從我任職市府，認識你後，我一直很喜歡你，今天才想告訴你」，還貼上害羞的圖貼表情，對方馬上判定不對勁說，「您應該不是法制局長吧」、追問「你到底是誰」，假冒者看伎倆被揭穿，馬上消失不見。

李善植說，他先向太太報備，也已向台中市警局報案，並告知府方主管。今天一早預擬「不亂告白聲明」在臉書貼上被盜用的圖片說，「盜用照片」已涉嫌違反著作權法第91、92條，可處3年以下有期徒刑，也同時侵害肖像權；「冒名亂告白」已涉嫌違反個人資料保護法第41條，可處5年以下有期徒刑，亦可處5萬元以上50萬元以下之行政罰鍰，並構成民事侵權行為。

擔任檢察官、法官、律師的李善植，看過很多詐騙案件，這是發生在自己身上，他覺得「很恐怖」，因為手法更高明。

李善植說，若純粹「盜用」，帳號、密碼都被別人使用後，自己無法登入，就會趕緊搶救。現在的詐騙手法更高招，直接「創立假帳號」變成「你的分身」，被冒用的當事人和他的友人，很容易忽略，若不是有人發現提醒，對方可能盜用名義並盜取資料。

李善植說，這個「冒牌分身」若不是告白，而是用他的名義，想要竊取市府資料或檔案，對方不知道是「假局長」，可能根本沒有防備心，認為是局長索取資料，就直接傳送，是很大的資安漏洞，呼籲大家要小心。

現在通訊軟體方便，經常換照片、大頭貼，朋友之間不會有戒心，假若有心人創立假帳號以此詐騙，防不慎防。

李善植今天一早在臉書聲明「不借錢、不騷擾聲明友」，並提醒line通訊軟體的朋友，「被提出怪請求時，最好要打電話確認」，不管是要求匯款？還是傳各種圖片、被告白等，在虛擬世界任何人的身份都可能被盜用，最後苦笑說，「別人都是預擬不自殺聲明，我是預擬不借錢、不表白聲明」。

台中法制局長李善植照片遭冒用。圖／李善植提供
台中法制局長李善植照片遭冒用。圖／李善植提供
台中法制局長李善植。圖／李善植提供
台中法制局長李善植。圖／李善植提供
台中市法制局長李善植的line大頭貼照片、封面圖案被盜用，昨天傍晚他收到有民代傳截圖給他，告知「有人假冒你名字，透過聊天軟體告白」，李善植看了大吃一驚並蒐證截圖，他表示此舉已涉嫌違反個資法、著作權法、也構成民事侵權，只要抓到嫌犯，有可能被判刑。圖／李善植提供
台中市法制局長李善植的line大頭貼照片、封面圖案被盜用，昨天傍晚他收到有民代傳截圖給他，告知「有人假冒你名字，透過聊天軟體告白」，李善植看了大吃一驚並蒐證截圖，他表示此舉已涉嫌違反個資法、著作權法、也構成民事侵權，只要抓到嫌犯，有可能被判刑。圖／李善植提供
台中市法制局長李善植的line大頭貼照片、封面圖案被盜用，昨天傍晚他收到有民代傳截圖給他，告知「有人假冒你名字，透過聊天軟體告白」，李善植看了大吃一驚並蒐證截圖，他表示此舉已涉嫌違反個資法、著作權法、也構成民事侵權，只要抓到嫌犯，有可能被判刑。圖／取自網路
台中市法制局長李善植的line大頭貼照片、封面圖案被盜用，昨天傍晚他收到有民代傳截圖給他，告知「有人假冒你名字，透過聊天軟體告白」，李善植看了大吃一驚並蒐證截圖，他表示此舉已涉嫌違反個資法、著作權法、也構成民事侵權，只要抓到嫌犯，有可能被判刑。圖／取自網路

告白 詐騙

延伸閱讀

小王搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

投資詐騙頻傳 LINE：小心3大高風險關鍵字

鼓勵民眾APP叫車 北市搭Uber、LINE TAXI即可抽搭車金

黃秋生返台錄「餐車2」 誠心向消費者致歉

相關新聞

抄襲藍又時歌曲 王樂研被判6月徒刑

藝人藍又時提告王樂研抄襲她的歌曲「睡美人」，一審士林地方法院判決王樂研無罪，檢方提起上訴，智慧財產及商業法院日前審理，認...

檢察官替胞妹「辯護」遭罰俸3月 職務法庭駁回上訴確定

南投地檢署前檢察官王全中胞妹捲入誣告、傷害案，王以辯護人身分參與訴訟，他事後辭職但仍遭監察院彈劾。監院認為王「執行律師職...

琉球鄉前後任鄉長蔡天裕、陳隆進涉貪 遭判撤職

屏東縣琉球鄉前、後任鄉長蔡天裕、陳隆進，以及鄉公所前課長白國榮、前課員蔡川福涉及多起工程貪瀆及行政違失，遭監察院彈劾。懲...

40名法官相挺看見曙光 工友：考慮回台北地院上班　

台北地方法院張姓前派遣工友因贈法官微波爐，被認定不適任原勞務，40名法官連署相挺，法院昨天釋善意，認為張可轉任別的科室提...

男偷車鑑定思覺失調「有聲音要我牽單車」 法院改判無罪

屏東縣鄭姓男子在停車場偷單車，停車場管理員從監視錄影發現，上前攔阻與鄭扭打衝突，屏東地院一審簡易判決判鄭男犯竊盜罪，處拘...

報關行利用人頭申報多達300次 違規進口電子菸案外案

報關行黎姓業者涉嫌冒名申報進口貨物，保二偵一隊查出有6名民眾今年在短短的3個月內，遭到冒名申報接近三百次，直到民眾接到海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。