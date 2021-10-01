整形名醫性侵女顧問最高法院判關4年定讞 今發監

整型外科醫生張耀元性侵診所女諮詢顧問，最高法院依乘機性交罪判他4年徒刑定讞。圖為診所外牆廣告。記者王宏舜／攝影 京硯聯合診所整型外科醫生張耀元和在診所擔任諮詢顧問的女子用餐，見女子不勝酒力，攙扶到飯店休息，卻趁對方意識不清時性侵。張因無法勃起，改用手指撫摸女子外陰部，再吸舔對方胸部，還強迫對方替他口交，最高法院依乘機性交罪判張4年徒刑定讞。台北地檢署今上午發監執行。

張耀元2017年5月在朋友介紹下認識女子，聘對方當診所諮詢顧問。2018年1月12日晚上，張和女子一起用餐，再到某酒窖品酒，女子因連續喝下香檳、紅酒和白酒，趴在桌上昏睡。張攙扶女子到160公尺遠、診所斜對面的飯店休息，女子倒臥床上，張卻心生歹念，脫掉對方衣物欲性侵，但因「不舉」，只好改用口、手吸吮與撥弄。

女子事後報警，檢方依乘機性交罪嫌起訴。女子說，沒有走出酒窖的印象，開始有記憶是在旅館的床上，她醒來時還以為自己在作夢，「怎麼可能在一個陌生的空間醒來？」，而張當時想把生殖器放進她下體，頭暈的她只想把張推開，但卻沒力氣阻擋，張無法勃起，只好改用手指侵犯她，還不斷咬她的胸部，最後按她的頭到他陽具上。

一審勘驗飯店監視器畫面，確認女子離開酒窖、前往飯店時，有雙膝彎曲、身體前傾、腳步搖晃不穩等狀況，需要旁人攙扶或牽引，明顯是酒醉、意識不清，隔天女子向朋友訴苦，懷疑自己遭下藥，並覺得「無法面對周遭朋友」，法官認定她所言不假。

另勘驗事後兩人LINE對話，女方說「別再用此法，終究會教你覆舟！」，張則回「My fault.我並非有心的。」，一點也不像濃情密意，認為張還暗指女方「主動獻身」，毫無悔改之心，判4年徒刑；二審駁回上訴。高等法院前審駁回張和檢方上訴。

最高法院認為女子在性侵過程中曾醒來並明示拒絕，張仍持續性侵，應查明是「強制性交罪」或「乘機性交罪」，撤銷發回更審。更一審認為，張耀元聘被害人當診所顧問，見她酒醉就想滿足性慾，讓被害人心理上留下難以抹滅的陰影，事後還以對方「獻身」狡辯，無悔悟，判4年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。