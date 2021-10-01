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涉勞動基金內線交易 台股基金操盤手等3人聲押禁見
勞退基金傳出內線弊案。曾涉勞動基金炒股案的統一投信前基金經理人孫民承，涉藉由政府委託代操勞退基金等機會，事先透過人頭帳戶下單，操作特定基金預定交易的相同股票，命中率極高，不法獲利5千萬元。檢調昨約談孫民承與「基金界李大仁」張繼聖共11人，台北地檢署複訊後，依違反證券投資信託及顧問法向法院聲押禁見孫、張及與孫男合作的股巿大戶謝登鴻等3人。
調查顯示，孫民承是台大資工研究所畢業，他被控2017至2021年間，利用代操勞退基金、公務員退休撫卹基金機會，竟與友人謝登鴻勾結，以自己利益作為優先考量，藉由人頭帳戶透過許姓、陳姓營業員下單買股，以類似內線交易手法牟取不法利益，金額約5千萬元。
另外，有「基金界李大仁」稱號的統一投信前經理人張繼聖，從2002起至2018年間，藉由操盤國內最大台股基金「統一大滿貫」及「統一強漢」的機會，同樣用人頭以私人資金提前進場買股，待股票上漲再出脫套利，不法所得3千萬元。
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