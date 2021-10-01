妄想打死人無罪還只能監護5年 想修法卻有終身監護爭議

屏東商店女店員遭思覺失調症男子挖雙眼，駭人聽聞，另名陳姓思覺失調症患者打死鄰居，屏東地方法院認為他無辨識能力而判無罪、監護5年，刑法監護處分再引關注。法務部在立法院上個會期會銜司法院提出刑法第87條、98條修正草案，明定延長監護期間，但因新冠肺炎疫情影響而未及通過，不過因草案未設監禁「天花板」，有終身監護疑慮。

刑法第19條規定被告若是因精神障礙或其他心智缺陷而無辨識行為能力「不罰」，如是辨識能力降低則可減刑；第87條也規定若是因第19條原因而不罰、減刑，但有可能再犯或危害公共安全之虞，則「令入相當處所，施以監護」，最長期限為5年。

一名法官舉例，如果一名被告殺了人，最低刑度為10年有期徒刑，但若是精神上出現狀況只能監護5年，不僅多數民眾無法接受「5年就放人」，連法官也感到困擾但卻無能為力。這名法官說明，監護的目的是「治療」，這樣才能真正消除精神障礙犯罪者的危險性。

前年台鐵嘉義車站刺警命案發生後，法務部就緊急修正刑法保安處分規定欲延長，立院上個會期所提的版本，加入「其執行期間屆滿前，檢察官認為有延長之必要者，得聲請法院許可延長之，每次延長期間為3年以下。」換句話說，就是沒有期間限制。

司法院提不同意見，認為延長次數未予限制，也沒規定最長執行期間，恐有終身監護可能，有違反憲法比例原則疑慮。司法院也認為執行時間越長，就越應增加法院審查的頻率，以維受處分人權益。

此外，刑法規定「於刑之執行完畢或赦免後」施以監護，但假釋犯因刑「還沒執行完」而不用監護，司法院也認為修正草案應增列「假釋中施以監護處分」，避免社會安全網出現漏洞。

目前精神衛生法規定緊急安置不得超過5日、強制住院不得超過60日，但若經專科醫師鑑定有延長必要，報經主管機關審查會許可，可以延長，每次以60日為限。法界人士指出，條文換句話說就是強制住院可能一直持續下去，直到病情好轉，這與擬修正的刑法保安處分都面臨限制人權疑慮。