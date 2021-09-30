涉勞動基金內線交易 台股基金操盤手漏夜偵訊

勞退基金傳出內線弊案。曾涉勞動基金炒股案的統一投信前基金經理人孫民承，涉藉由政府委託代操勞退基金等機會，事先透過人頭帳戶下單，操作特定基金預定交易的相同股票，命中率極高，不法獲利5千萬元，調查局30日搜索約談孫民承與「基金界李大仁」張繼聖共11人，詢後依違反證券投資信託及顧問法移送北檢漏夜偵訊，預計有強制處分。

據調查，勞動部勞金局前國內投資組長游迺文，被控配合寶佳資產炒作遠百股票涉及貪汙，當時孫民承也涉證交法操縱股價罪遭檢方起訴，台北地院認為孫等4人涉嫌重大，上月裁定延長境管8個月。

調查顯示，孫民承是台大資工研究所畢業，他被控2017至2021年間，利用代操勞退基金、公務員退休撫卹基金機會，竟與友人謝登鴻勾結，以自己利益作為優先考量，藉由人頭帳戶透過許姓、陳姓營業員下單買股，以類似內線交易手法牟取不法利益，金額約5千萬元。

另外，有「基金界李大仁」稱號的統一投信前經理人張繼聖，從2002起至2018年間，藉由操盤國內最大台股基金「統一大滿貫」及「統一強漢」的機會，同樣用人頭以私人資金提前進場買股，待股票上漲再出脫套利，不法所得3千萬元。

據了解，被約談到案的營業員均否認涉案，強調是憑經驗買賣，但辦案人員比對這些人頭帳戶下單的股票，幾乎都與政府代操基金重複，「預測」精準率幾乎百分百，懷疑有內神通外鬼。

張繼聖所管理的「統一大滿貫基金」規模達141億元，是國內最大的台股基金，曾一舉拿下一般類股3年期、5年期、10年期傑出基金獎；張厲害之處，在於打破「大象不會跳舞」的世俗印象，讓大滿貫短中長期績效，佔據市場第一。

張繼聖2018年被陸企挖角後離職，這幾年都待在大陸，檢調等張上月返回台灣、近期隔離結束後，昨天發動收網行動。

統一投信前基金經理人孫民承。記者張宏業／攝影

號稱「基金界李大仁」的張繼聖。記者張宏業／攝影

孫民承好友謝登鴻。記者張宏業／攝影