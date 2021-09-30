國民法官淪提線木偶 陪審團制度是解方

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

鄭文隆向媒體展示美國陪審團操作手冊(Photo by 簡嘉佑／台灣醒報)
鄭文隆向媒體展示美國陪審團操作手冊(Photo by 簡嘉佑／台灣醒報)

台灣陪審團協會 30 日指出「國民法官」挑選過程不透明、評議秘密制、易受法官權威綁架，恐淪為法官背書的角色！倡議應採「陪審團制度」，才是司法改革良藥。台灣陪審團擬於2022年1月召開陪審團模擬法庭，呈現陪審團審判情境，供民眾參考。

國民法官多爭議

《國民法官法》將於2023年元旦正式上路，不過根據司法院2020年6月的民調顯示，台灣僅13%的民眾認為法官判案結果符合社會期待，國民法官的上路，是否提升民眾對司法信心，台灣陪審團協會不以為然。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍30日開記者會時，一開頭就對國民法官代言人吳念真導演喊話：「你被騙了、你被呼攏了。」他指出，吳念真導演代言的國民法官制度，根本是假改革、壞制度。

他說，國民法官設計上先天不良，例如挑選時採秘密制，程序不公開；評議過程不透明，沒有錄音、錄影，如罩上一層黑幕；且評議過程，容易受到法官權威的影響，導致判決結果仍由法官主導。台灣陪審團協會理事長陳維祥說，國民法官裡面隱藏了非常多陷阱，目的在鞏固現有法院的角色，國民法官最後仍淪為背書的角色。

陪審制度才是解方

陳維祥強調，美國的陪審團制度不同於國民法官制度，不會讓法官去教育民眾，要民眾在一夜之間成為法學專家。陪審制是要求法律人使用一般人的語言，說服陪審團，融合社會經驗做出審判。因此協會打算於2022年1月舉辦陪審團模擬法庭，從松山區、信義區挑選有意願名民眾擔任陪審員，並參照美國陪審團手冊操作，如實呈現陪審團審判情境。

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