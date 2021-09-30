又爆經理人涉代操勞退基金炒股！勞金局：若違法就求償

調查局台北市調查處獲報，曾涉入勞動基金炒股弊案的統一投信孫姓與張姓前基金經理人，涉嫌從2017年到2019年初，分別利用受政府委託操作勞退、勞保基金，以及強漢、大滿貫基金時，利用親友人頭在市場上購買遠百等特定股票獲利，2人共賺進約8千萬元，檢調今兵分15路搜索，並約談孫、張等11人。對此，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，尊重檢調偵辦，若違法事件損及勞動基金權益，就會求償。

據調查，孫姓前基金經理人被控利用代操政府委託公務員退休撫卹基金、勞退基金的機會，利用職務下單買股獲利，也曾與勞金局國內投資組前組長游迺文勾結炒作遠百股價，遭台北地檢署拘提聲押，法院裁定200萬交保，後來被檢方起訴。另一名張姓前基金經理人，則早從2002年起至2008年間利用代操民間統一大滿貫基金、強漢基金等機會，利用職務下單買股，不法獲利3千萬元。

劉麗茹表示，勞金局也是看新聞報導才得知此案，不確定是否為游迺文炒股案延續的案子，由於目前檢調仍在偵辦當中，勞基金尊重偵辦。

她說，游迺文案爆發涉嫌挪用勞動基金炒股後，有關游迺文遠百案涉案的代操帳戶都已經全數收回，勞金局也依契約內容向復華、群益及統一3家投信請求賠償，賠償也都拿了。