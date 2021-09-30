脫掉法律系女生的內褲性騷擾 按摩師賠5萬判緩刑

洪姓按摩師替一名大學法律系畢業的女客人服務，碰觸她的大腿內側、外陰部，被訴性騷擾罪。台北地方法院審理，洪認罪，賠償5萬元，法官判他有期徒刑3月，緩刑3年，接受精神治療，上法治教育課3場次。可上訴。

42歲的洪是台北市萬華區某會館的按摩師，2018年6月17日，他替被害人按摩，突然脫下被害人的內褲性騷擾，女客人告上警局。

檢方偵辦，洪否認犯罪，稱他和被害人沒有糾紛，就算曾講過對不起，也絕對不是因為摸被害人而道歉。

檢察官傳證被害人的簡姓女性友人作證，簡女說，案發後被害人情緒崩潰，講一講就大哭，稱洪用手劃她的私密處。

另名被害人大學法律系的簡姓女同學證稱，被害人說她去按摩，內褲被脫到屁股，按摩師還一直按她的私處，她建議被害人去報警、驗傷；簡女說，被害人從未在她面前哭過，相信應受到很大驚嚇。

陳姓社工證稱，被害人接受輔導時陳述，洪要求她把雙腿打開呈「八字形」，再按摩她的恥骨、大腿內側；陳說，被害人來時精神是好的，但心情是不好的，他記得被害人有哭。