看護工從未到過雇主家 勞檢時「演戲」非法仲介被逮
桃園市阮姓移工2019年來台，卻被查出從未進過雇主家，期間不僅開設職業賭場被逮，還涉及槍械、妨害自由等罪，經移民署桃園專勤隊追查，原來是新竹劉姓男仲介與越籍妻子涉嫌偽造文書、設立人頭雇主助越籍人士來台；劉男夫婦、人頭雇主、非法移工共9人28日被拘提到案，全案依入出國及移民法、刑法偽造文書等罪嫌移送法辦。
桃園分局去年查獲越南籍阮姓看護（29歲）在桃園區涉賭場綁架案，現場搜出改造槍枝，依槍砲條例、刑法妨害自由罪嫌將他送辦；今年1月阮男又在蘆竹區經營職業賭場被逮，專勤隊懷疑他是透過非法仲介設置人頭雇主，以看護之名取得合法居留權，才有機會惹事生非。
專勤隊調查，阮男2019年來台後竟從未進過雇主家，僅在勞動檢查時才會出現，配合假雇主演出。專勤隊向法院申請拘票後，28日會同桃園市勞動局再度前往阮男僱主家訪視，將他拘提到案。
專勤隊循線追查，得知阮男是透過非法仲介台籍劉姓男子（56歲）及越籍阮姓女子（51歲）夫妻來台；阮女負責為越南同鄉尋找人頭雇主，再由仲介劉男偽造人頭雇主私章及簽名，以此法引入多名移工，足跡遍布北台灣。
專勤隊經1年調查，28日持搜索票、拘票，會同桃市勞動局及新竹縣、市政府勞工處，兵分三路執行搜索，在劉男公司查扣筆電、手機及委託合約書等證物，並拘提涉案劉姓夫妻到案；另逮人頭雇主4人、含阮男在內共3名非法移工，還有一名女移工失聯，全力追緝中。
專勤隊指出，劉男、阮女、人頭雇主及非法移工共9人，非法向主管機關申請招募及聘僱許可，使無聘僱之意的人頭雇主申請看護工來台，全案依入出國及移民法、刑法偽造文書等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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