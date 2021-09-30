勞退基金爆內線 統一基金經理人遭約談

替孫民承下單的許姓女營業員移送北檢。記者張宏業／攝影

調查局台北市調查處獲報，曾涉入勞動基金炒股弊案的統一投信前基金經理人孫民承，涉藉由政府委託代操公務員退休撫卹等基金機會，私下以友人證券帳戶下單，提前操作特定基金預定交易的相同股票，獲利5千萬元，違反證券投資信託及顧問法之特別背信罪，今日搜索15處，約談孫民承與張繼聖共11人到案，預計晚間移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

據調查，孫民承是台灣大學資訊工程研究所畢業，他被控於2017至2011年間，利用代操政府委託公務員退休撫卹基金、勞工退休基金的機會，利用職務下單買股獲利。另曾與勞金局投資組前組長游迺文勾結炒作遠百股價，遭台北地檢署拘提聲押，法院裁定200萬交保，後來被檢方起訴。

另外，統一投信前基金經理人張繼聖，則是早從2002年起至2008年間，利用代操民間統一大滿貫基金、強漢基金等機會，利用職務下單買股，不法獲利3千萬元。