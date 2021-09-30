聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞退基金爆內線 統一基金經理人遭約談

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

替孫民承下單的許姓女營業員移送北檢。記者張宏業／攝影
替孫民承下單的許姓女營業員移送北檢。記者張宏業／攝影

調查局台北市調查處獲報，曾涉入勞動基金炒股弊案的統一投信前基金經理人孫民承，涉藉由政府委託代操公務員退休撫卹等基金機會，私下以友人證券帳戶下單，提前操作特定基金預定交易的相同股票，獲利5千萬元，違反證券投資信託及顧問法之特別背信罪，今日搜索15處，約談孫民承與張繼聖共11人到案，預計晚間移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

據調查，孫民承是台灣大學資訊工程研究所畢業，他被控於2017至2011年間，利用代操政府委託公務員退休撫卹基金、勞工退休基金的機會，利用職務下單買股獲利。另曾與勞金局投資組前組長游迺文勾結炒作遠百股價，遭台北地檢署拘提聲押，法院裁定200萬交保，後來被檢方起訴。

另外，統一投信前基金經理人張繼聖，則是早從2002年起至2008年間，利用代操民間統一大滿貫基金、強漢基金等機會，利用職務下單買股，不法獲利3千萬元。

炒股 北市

延伸閱讀

全民瘋五倍券，「十倍奉還」的基金更不能錯過！

違停沒戴口罩跟警對嗆 車內還查出爆裂物跟毒品

訂製最想念的城市！凱歌香檳打造遠百信義A13快閃店

遠百竹北年底將開幕 周邊交通問題仍待解決

相關新聞

又見「阿富汗軍醫」騙術 婦人險失41萬元

桃園市38歲婦人9月初在臉書結識一名自稱阿富汗軍醫，不知道對方是騙徒，當取得婦人信任後，要婦人幫忙支付貨物海關通關費用，...

又爆經理人涉代操勞退基金炒股！勞金局：若違法就求償

調查局台北市調查處獲報，曾涉入勞動基金炒股弊案的統一投信孫姓與張姓前基金經理人，涉嫌從2017年到2019年初，分別利用...

國民法官淪提線木偶 陪審團制度是解方

台灣陪審團協會 30 日指出「國民法官」挑選過程不透明、評議秘密制、易受法官權威綁架，恐淪為法官背書的角色！倡議應採「陪審團制度」，才是司法改革良藥。台灣陪審團擬於2022年1月召開陪審團模擬法庭，呈現陪審團審判情境，供民眾參考。

脫掉法律系女生的內褲性騷擾 按摩師賠5萬判緩刑

洪姓按摩師替一名大學法律系畢業的女客人服務，碰觸她的大腿內側、外陰部，被訴性騷擾罪。台北地方法院審理，洪認罪，賠償5萬元...

勞退基金爆內線 統一基金經理人遭約談

調查局台北市調查處獲報，曾涉入勞動基金炒股弊案的統一投信前基金經理人孫民承，涉藉由政府委託代操公務員退休撫卹等基金機會，私下以友人證券帳...

檢抗告遭駁回 新北市議員周雅玲涉案交保確定

新北市議員周雅玲涉以人頭詐領助理費，新北地檢署聲請羈押禁見，但法院裁定300萬元交保。檢方提抗告，高院今天認定，依周資力及偵查進度等，原裁定無違誤，駁回抗告確定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。