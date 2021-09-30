阻礙離岸風電施工詐領賠償金 12漁民遭雲檢起訴
雲林地檢署偵辦離岸風電工程絞網補償金和誤工費詐領案，不法所得逾新台幣100萬元，今天依詐欺等罪偵結起訴李姓漁民等12人，8名漁民坦承犯行獲緩起訴處分，另1名漁民不起訴處分。
雲林地檢署今天發布新聞稿指出，李男等21人均領有漁民證，卻謊報漁網遭離岸風電工程施工絞網毀損，向風電廠商達德能源股份有限公司要求數萬至數十萬元不等賠償金，不法所得逾100萬元。
檢方調查，林姓漁民等3人在109年7月27日分別駕駛3艘快艇靠近廠商的工作船，恫嚇工作人員「不開船回去，就要開船撞你們」，阻礙施工。
檢方另調閱李姓漁民等21人進出港和航行軌跡等資料，僅李姓漁民吻合，其餘20人無出港紀錄，更遑論漁網遭絞網毀損。
檢方偵查過程中，丁姓漁民等8人坦承虛構故事，因態度良好深具悔意，予以緩起訴，各繳交2至5萬元緩起訴處分金，並須至雲林地檢署參加法治教育。
另李姓漁民等12人誆稱遭風電廠商絞毀漁網詐取賠償，涉犯詐欺取財罪嫌，遭提起公訴；而駕快艇阻礙工作船航行施工的林姓漁民等3人，因出言恐嚇涉犯妨害自由也一併遭起訴。
雲林地檢署強調，綠能風電為國家發展能源重要政策，為了有效防止妨害綠能犯罪案件發生，今年9月13日已成立「雲林地區打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫平台」，與相關單位建立聯繫窗口，深入瞭解綠能發展相關問題，蒐集情資後，如發現犯罪嫌疑，將即加強蒐證查辦。
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