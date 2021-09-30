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雲林風電海上圍船抗爭 12漁民被起訴揚言「據理力爭」

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林地檢署成立綠能打擊犯罪平台後，針對施工中的雲林離岸風電工程，20餘名漁民發動漁船包圍風電工程船，並向工程單位索賠，共領取百餘萬元補金，今天被以詐欺罪起訴，其中3人在海上抗爭中更語出恐嚇，被以妨害自由罪同案起訴，檢方將再追查其他後續的抗爭求償案。

被起訴的漁民感到無奈，李姓漁民指出，漁民若有罪願接受法律制裁，但事實勝於雄辯，他們早已提出和工程公司協調的具體佐證和資料，卻不被採納，將委任律師向法院據理力爭，維護清白。

雲林地檢署針對最近政府綠能重大建設，疑遭不法分子假借抗爭之名，從中牟利，成立綠能打擊犯罪平台，由檢察官黃立夫指揮中部打擊犯罪中心、海巡署海巡隊及雲林縣警察局組成專案小組，偵辦李姓漁民等人，謊報漁網遭離岸風電工程的施工船絞網毀損，進而向達德能源公司每人詐得數萬元至數十萬元不等的賠償金，以及妨害風力發電施工權利等案件，今天偵查終結，起訴12人，8人緩起訴，1人不起訴。

主任檢察官吳文城說，李姓等20餘人雖是領有船員證的漁民，卻假藉雲林離岸風電工程影響漁民生計為由，謊報漁網遭工程船絞網毀損，向達德公司詐取賠償金；其中林姓等3人更於去年7月間分駕3艘快艇逼近工作船，並向工程人員語出恫嚇「船不開回去，就要開船撞你們」等，阻礙工作船航行及施工。

檢方逐一查證漁民的漁網是否遭絞損，以及出海紀錄及航行軌跡等，今天偵查終結，其中8人坦承詐欺取財，考量犯後態度良好，諭知緩起訴處分，分別繳交2萬元至5萬元不等緩起訴金及法治教育；另12人詐取賠償金以及出言恫嚇，分別以詐欺罪及妨害自由罪起訴。

雲林離岸風電，漁民發動海上圍船抗爭，12人被起訴，成為雲林綠能打擊犯罪平台成立後首樁起訴案。記者蔡維斌／翻攝
雲林離岸風電，漁民發動海上圍船抗爭，12人被起訴，成為雲林綠能打擊犯罪平台成立後首樁起訴案。記者蔡維斌／翻攝
雲林離岸風電，漁民發動海上圍船抗爭，12人被起訴，成為雲林綠能打擊犯罪平台成立後首樁起訴案。記者蔡維斌／翻攝
雲林離岸風電，漁民發動海上圍船抗爭，12人被起訴，成為雲林綠能打擊犯罪平台成立後首樁起訴案。記者蔡維斌／翻攝
雲林離岸風電，漁民發動海上圍船抗爭，12人被起訴，成為雲林綠能打擊犯罪平台成立後首樁起訴案。記者蔡維斌／翻攝
雲林離岸風電，漁民發動海上圍船抗爭，12人被起訴，成為雲林綠能打擊犯罪平台成立後首樁起訴案。記者蔡維斌／翻攝

漁民 詐欺 海巡署

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