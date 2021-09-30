惡夫酒駕追撞又當街毆打妻子 彰檢請求重判　

彰化縣35歲蔡姓男子與妻子失和，無視保護令限制，今年7月30日食用燒酒雞壯膽之後，開車找到下班的28歲韓姓妻子，先持棍棒亂打，再開車追撞逃離的妻子，撞倒後，徒手掐住頸部，毆打並拉扯頭髮拖行、拿石頭刮傷、用手指抓傷妻子的臉部；全案經韓女提告，彰化地檢署依殺人未遂、恐嚇及違反保護令等罪嫌起訴蔡男，請求法官重判12年。

起訴書指出，蔡姓無視保護令限制至少距離妻兒至少100公尺，吃完燒酒雞，駕車並高速行駛市區，見到離家已1年的妻子下班騎機車回到住處，蔡男竟停到對向車道，持棍棒下車亂打，韓女心生恐懼，加速騎機車逃離，仍被蔡男駕車追撞倒地，遭徒手掐頸亂打一通，一面打一面罵「你臉顧那麼漂亮要幹嘛？」等話語。

韓女事後提告，蔡男坦承犯行，承審法官認為他涉有酒駕、公共危險、殺人未遂、重傷害未遂、違反保護令等犯罪事實，因蔡男一開始否認所有犯行，法官認為他的犯後態度不足取，今天依殺人未遂、恐嚇及違反保護令等罪嫌起訴蔡男，請求法官具體求刑12年。