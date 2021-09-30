警察隨機攔酒駕、違法取得證據 他酒測破0.85判無罪

桃園陳姓男子酒駕被攔查測得呼氣值高達0.85，他主張員警在無相當理由下就「隨機攔停」，違反警執法合理判斷原則；法院查，員警就攔停陳的說法前後不一，酒測時錄影畫面也遺失，沒依規定銷毀，難認取得證據合法，有害人權保障，排除酒測值的證據力，判陳男無罪，可上訴。

檢警調查，陳男去年5月2日中午在龍安街朋友家喝酒，下午3點開車被桃園分局劉姓員警攔查，測得呼氣值高達每公升0.85毫克，檢方根據陳自白坦承、酒測紀錄等證據，依公共危險罪嫌起訴他。

審理時，陳男的辯護人主張，員警在客觀上無相當理由，判斷陳男有因酒駕而生危害情況下，就隨機攔停他車輛並酒測，員警的盤查行為，顯然已違反警察職權行使法第8條規定，且因員警攔停、盤查違反「合理判斷原則」，認為取得酒測值應無證據力。

桃園地院認為，司法院釋字第535號解釋要求警員「不得不顧時間、地點及對象任意臨檢、取締或隨機盤查、檢查」，並闡釋臨檢對象須針對「已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具」。警職法第8條規定，警察對已發生危害，或依客觀合理判斷易生危害之交通工具得予以攔停。

也就是說，警察不得不顧時間、地點及對象，任意臨檢取締或隨機盤查，須依個案具體情狀判斷，是否確有「已發生危害」或「依客觀判斷易生危害」，如蛇行、急煞，車速異常等「相當、合理事由」，才可要求人民接受酒測，否則就是非合法酒測，人民無配合義務。

法院查，劉姓警員去年10月4日職務報告稱，當天攔查1輛形跡可疑小客車，陳姓駕駛渾身酒氣，車身明顯搖晃，但密錄器、路口監視器都因時間久遠被覆蓋；但劉11月19日到庭作證時，改口說是陳迴轉沒打方向燈才攔停，搖下車窗聞到酒測，前後說法不一，已屬有疑。

另依法酒測時應全程錄音錄影，確保警方執法符合正當程序，檔案最遲須1年內銷毀，並須記載於目錄清冊；但劉員表示檔案被覆蓋、找不到，也沒有銷毀清冊，可見劉未依規定保管影音檔案，就當天酒測有無全程錄音錄影，及攔停是否違反規定等，都難以證明。

法院認為，因劉員未依規定錄影、沒妥善保管檔案，難僅憑他事後證述、職務報告，就直接認定當時攔查程序合法，且劉所為「有害人權之受充分保障」，情節難認輕微。

法院認為，員警證據取得違法，若禁止該證據，應可預防、抑制警員將來違法取得證據，具有一定程度正面效果，認定該違法成去取得的酒測值，無證據力，判陳男無罪。