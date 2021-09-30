檢抗告遭駁回 新北市議員周雅玲涉案交保確定

新北市議員周雅玲涉以人頭詐領助理費，新北地檢署聲請羈押禁見，但法院裁定300萬元交保。檢方提抗告，高院今天認定，依周資力及偵查進度等，原裁定無違誤，駁回抗告確定。

台灣高等法院裁定指出，審酌周女已坦承有使用公費助理補助費及聘用人頭助理事實，即便有共犯未到案，也不致使案情不明；羈押被告與否的目的，僅在判斷有無實施羈押強制處分的必要，並非認定被告有無犯罪。

高院指出，原審審酌周女涉犯情節輕重、個人資力與社經地位情況及偵查進度、卷存事證，酌定周女具保新台幣300萬元，尚無明顯悖於比例原則情形，300萬元確已對周女形成一定壓力，足以擔保防範逃亡，且原裁定也有對周女限制住居、限制出境，應有相當強制性，做為羈押替代。高院認定，原裁定無違誤，檢方抗告無理由，予以駁回，不得再抗告。

民主進步黨籍新北市議員周雅玲的選區為新北市金山、萬里、汐止區，她曾任台北縣第15、16屆縣議員，及連任新北市第1到3屆市議員。檢調接獲檢舉，指稱周雅玲疑從多年前起涉嫌利用數名親友當人頭詐領助理費，初估金額逾百萬元。