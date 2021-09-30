聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／氣臂章號被盜用 苦主「真警」怒逮口愛「假警」

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

網路上昨天瘋傳一段影片，有2名男子穿著交警制服進行不雅動作，台南市警四分局以臂章號碼等樣式比對查證，確認華平派出所警員張國樑身分遭冒用，昨天休假接獲警局通知，他氣壞了，隨同偵查隊赴仁德將蕭嫌逮捕到案，張國樑表示，一個臂章號碼代表個人尊嚴，不容個人尊嚴遭踐踏。

張國樑說，昨天接到警局通知時很訝異，一件警察制服代表整個警察團隊的榮譽，一個臂章號碼代表個人尊嚴，這件事令他非常氣憤。昨晚他也陪同偵查隊前往蕭嫌位在仁德區租處埋伏，直到抓到嫌犯為止。

然而，24歲蕭嫌坦承犯行，面對警方查扣相關制服時，他更在意這批好不容易蒐集而來的警察制服等，甚至央求「這批是新的，可不可以不要查扣」，更在乎該批制服的去向，令員警很傻眼。警方最後依妨害風化、侮辱公署等相關罪嫌移送法辦。

台南警四分局華平派出所警員張國樑身分遭冒用，氣壞了，他表示，一個臂章號碼代表個人尊嚴，不容個人尊嚴遭踐踏。記者邵心杰／攝影
台南警四分局華平派出所警員張國樑身分遭冒用，氣壞了，他表示，一個臂章號碼代表個人尊嚴，不容個人尊嚴遭踐踏。記者邵心杰／攝影
台南警四分局華平派出所警員張國樑（右）昨晚他也陪同偵查隊前往蕭嫌（中）位在仁德區租處埋伏，直到抓到嫌犯為止。記者邵心杰／翻攝
台南警四分局華平派出所警員張國樑（右）昨晚他也陪同偵查隊前往蕭嫌（中）位在仁德區租處埋伏，直到抓到嫌犯為止。記者邵心杰／翻攝

制服 警察 台南

延伸閱讀

獨／Toyz涉賣大麻菸彈被羈押 資深警點出背後貓膩

影／網路瘋傳兩男交警「口愛」影片…找到了！主角是他

網路瘋傳兩男交警「性愛影片」 南警：臂章不符依法追究

影／藝人老公傳涉三重街頭擄人 警方不知情：要再查

相關新聞

又見「阿富汗軍醫」騙術 婦人險失41萬元

桃園市38歲婦人9月初在臉書結識一名自稱阿富汗軍醫，不知道對方是騙徒，當取得婦人信任後，要婦人幫忙支付貨物海關通關費用，...

又爆經理人涉代操勞退基金炒股！勞金局：若違法就求償

調查局台北市調查處獲報，曾涉入勞動基金炒股弊案的統一投信孫姓與張姓前基金經理人，涉嫌從2017年到2019年初，分別利用...

國民法官淪提線木偶 陪審團制度是解方

台灣陪審團協會 30 日指出「國民法官」挑選過程不透明、評議秘密制、易受法官權威綁架，恐淪為法官背書的角色！倡議應採「陪審團制度」，才是司法改革良藥。台灣陪審團擬於2022年1月召開陪審團模擬法庭，呈現陪審團審判情境，供民眾參考。

脫掉法律系女生的內褲性騷擾 按摩師賠5萬判緩刑

洪姓按摩師替一名大學法律系畢業的女客人服務，碰觸她的大腿內側、外陰部，被訴性騷擾罪。台北地方法院審理，洪認罪，賠償5萬元...

勞退基金爆內線 統一基金經理人遭約談

調查局台北市調查處獲報，曾涉入勞動基金炒股弊案的統一投信前基金經理人孫民承，涉藉由政府委託代操公務員退休撫卹等基金機會，私下以友人證券帳...

檢抗告遭駁回 新北市議員周雅玲涉案交保確定

新北市議員周雅玲涉以人頭詐領助理費，新北地檢署聲請羈押禁見，但法院裁定300萬元交保。檢方提抗告，高院今天認定，依周資力及偵查進度等，原裁定無違誤，駁回抗告確定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。