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影／氣臂章號被盜用 苦主「真警」怒逮口愛「假警」
網路上昨天瘋傳一段影片，有2名男子穿著交警制服進行不雅動作，台南市警四分局以臂章號碼等樣式比對查證，確認華平派出所警員張國樑身分遭冒用，昨天休假接獲警局通知，他氣壞了，隨同偵查隊赴仁德將蕭嫌逮捕到案，張國樑表示，一個臂章號碼代表個人尊嚴，不容個人尊嚴遭踐踏。
張國樑說，昨天接到警局通知時很訝異，一件警察制服代表整個警察團隊的榮譽，一個臂章號碼代表個人尊嚴，這件事令他非常氣憤。昨晚他也陪同偵查隊前往蕭嫌位在仁德區租處埋伏，直到抓到嫌犯為止。
然而，24歲蕭嫌坦承犯行，面對警方查扣相關制服時，他更在意這批好不容易蒐集而來的警察制服等，甚至央求「這批是新的，可不可以不要查扣」，更在乎該批制服的去向，令員警很傻眼。警方最後依妨害風化、侮辱公署等相關罪嫌移送法辦。
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