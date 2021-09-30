護理站放的仲介名片是假的 她無辜聘非法移工挨罰10萬

高雄37歲蔡姓女子的祖母病危入住高雄榮總，由於院內合作的看護人力不足，她情急之下看到急診護理站留有仲介名片，聯絡上柯姓仲介後聘請一名越籍看護V女照顧祖母，沒料聘請第7天，V女就被移民署查獲是逃逸移工，蔡女才驚覺仲介、看戶「攏系假」，最後被高市府裁罰10萬元，繳款之餘她決定提訴爭權益，法官仍認為她未善盡注意責任判罰。

蔡女今出面還原整個過程，她說，仲介名片就放在急診護理站，出於信任醫院、仲介，她給付日薪還比照合法看護，怎麼會知道聘雇到非法移工？等了半年後，才知道自己也要挨罰，不知情的雇主無端受重罰「真的很不服！」

前年10月15日起，蔡女祖母入住高雄榮總，由於祖母深夜需有專責看護照顧，於是從高榮護理站拿了張「柯柏棻」仲介名片，連絡上柯姓仲介後，隨即安排一位懂台語的越籍看護照顧祖母，每天看護費要2200元，並沒有低於行情價。

沒料事隔7天候，台南市專勤隊員出現在榮總病房，疑惑的蔡女詢問專勤隊幹員，才驚覺自己聘請到逃逸移工，跟著專勤隊跑到台南製作筆錄。

原以為做完筆錄後就沒事，隔年3月蔡女收到高雄市勞工局的裁處書，才驚覺護理站提供的仲介「柯柏蓁」不但是假名，還是非法仲介，她還因聘用非法移工，被高雄市政府開罰10萬元，天價罰單讓她驚慌失措，去年6月提訴願仍被駁回，她不服提訴爭取權益。

高雄地方法院審理時，她主張當時是祖母病危緊急，才會聘請V女，而且仲介名片還是經由院方人員介紹，相信任何人都很難想到會聘用的非法移工；更何況就業服務法是為保障國民工作權所設，查緝非法移工後是政府責任，卻對不知情的雇主開罰，不就等同將查緝未履行義務轉嫁人民身上？

高雄地方法院法官認為，就業服務法施行多年，蔡女即使沒故意也有過失，雖然她主張因時間緊急，來不及查證V女工作資格等，但V女是否違失聯移工、有無合法工作資格，只需向柯姓仲介查證即可，因此不採信蔡女說法，高雄市勞工局已酌減罰鍰金額，從15萬元減到10萬元，認事用法無違誤，判蔡女敗訴。

至於提供非法移工的柯姓仲介，因被查獲在榮總媒介兩名非法移工，被橋頭地方法院依媒介外國人非法為他人工作，各處拘役55天，合併執行100天拘役，得易科罰金10萬元。

「就是想要爭一口氣」，蔡女說，她知道勝訴機會微小，還要付出律師費，但不滿勞工單位將聘用移工的過錯怪在她身上，才決定站出來討公道，一般人基於信任醫院，怎會知道護理站提供資訊是假的？