彰檢警打擊濫倒 檢察長喊話：膽敢汙染國土 加倍奉還

彰化檢警調環平台聯手破獲環保犯罪集團，載運廢木料濫倒在中部四縣市農地和魚塭，合計起訴49人。今天地檢署邀請參與捍衛國土的單位共同宣誓繼續捍衛環境正義，檢察長俞秀端向不法人士及相關集團喊話，膽敢汙染國土，將要他們加倍奉還。

彰化檢警調環團隊在彰化地檢署齊聚一堂，彰化地檢署檢察長俞秀端、縣長王惠美等人共同刺破黑氣球，象徵戳破犯罪集團「假再利用，真棄置」的謊言，再揭開濫倒地點的圖片，露出彰化縣清淨土地，俞秀端、王惠美等人把圖片丟進網狀籃子，代表掃除犯罪，把環保犯罪集團關進法網。

檢察長俞秀端說，彰化地檢署查緝國土犯罪小組透過「檢、警、調、環」聯繫平臺，透過「期前偵查案件研討」發揮一加一大於二的「機關跨域協調整合」團隊力量，同時採用科技數位採證系統、通訊監察、I2分析、動態監控系統、熱顯像儀、紅外線顯像儀、火焰／光離子化偵測器、手持式X射線螢光分析儀、透地雷達、地電阻儀、GPS廢棄物清除機具即時追蹤系統無人機、天眼系統、電子城牆、關注車輛辨識系統、動態監控系統等科技設備技術及方法，有效監控犯罪集團並蒐集證據，讓犯罪手法及集團共犯結構一覽無遺，被起訴定罪。

主任檢察官王銘仁簡要提出兩件具代表性的國土汙染案查辦成果，一是國內知名肉品廠商的汙泥傾倒案，業者徹底清除乾淨，另一件是日前破獲的端木等多家環保、代清運、貨運、材料業者勾串，從北部、中部各縣市載建築廢材，傾倒在租來的中、彰、雲、嘉四縣市農地和魚塭，重量約2萬5000噸。

王銘仁表示，檢警調環攜手破獲端木一案，搜索基隆、新北、桃園、台中、嘉義、高市、彰化、雲林、嘉義等48處，彰檢起訴49人，查扣相關犯罪車輛機具69台（輛），為了對環保犯罪絕對查辦到底，檢方將建議不發還查扣的車輛機具等犯罪工具，要「墊高犯罪成本」，有效打擊業者再犯及其他不法業者想犯罪的意圖。

「雙北營建工會都來問，以前都去彰化倒，以後怎麼辦？」環保署督察總隊總隊長李健育表示，去年起就開始有這方面濫倒案件，其實傾倒在農地和魚塭的廢建材都可以做土資，業者卻當廢棄物濫倒，任由廢建材腐爛、發臭，影響環境衛生和安全，廢建材不是不可用，必須有合法去處，環保署將建立後端的處理體系，杜絕濫倒歪風。