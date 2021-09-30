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家規難違！40法官「合議」留不住人 法院工友被離職
台北地方法院張姓派遣工友違規幫法官添購微波爐，月初面臨被解雇危機，40名法官認為張無惡意，向院長陳情連署，盼望留人，不過，總務科評估認張已不適任，經向業主反映，張捲舖蓋走人。
法官論壇有人在塵埃未落定前，匿名聲援工友，有留言者稱「連署不是為了留下微波爐，連署是為了留人」、「一個小工友，沒有審判獨立的保障，就因為想回報法官過年包禮金的一點善意」，更自嘲「活該被當恐龍」。
筆仗在網路發酵一周，討論意見紛陳，重點也很不一樣，有人談論法院建築物為何不可使用微波爐，有人提及法官看待事物應持的眼光，院長黃國忠後來上網發表「境界由心」的短文，定紛止爭。
黃國忠留言說「我們網內互打免費已有一段時間了，而且疫情降級後，大家都非常焦慮案件的問題，祈願大家稍事休息，留給彼此空間」。
黃國忠並認為工友風波，牽涉勞動者權益與行政管理的問題、公共安全與提供同仁資源的問題、服務機關內部間同仁對話溝通的問題、公共媒體使用近用權的問題，再表示「會找出解決的方案」。
張姓派遣工過去一度失業，家庭失和，後派到法院服務2年，月薪2萬5000元，年終加發一個月獎金；張與法官相處融洽，法官覺得張薪俸寒微，集資發獎金給他，張接受「額外」餽贈，耿耿於懷，自行購買微波爐給法官用，觸犯「家規」。
約有40名法官本月初連署希望法院留人，但家規難違，總務科向派遣公司反映張的工作狀況，業者決定請張離開法院，風波造成台北市勞動局長陳信瑜直言「派遣勞工不是免洗筷」。
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